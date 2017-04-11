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    Мутко: «Хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Сделаем все, чтобы команда переехала на новый стадион»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что министерство спорта приложит максимум усилий для переезда «Ростова» на новый стадион. По его словам, после того, как арены ЧМ-2018 будут переданы в собственность клубам, основная нагрузка по управлению спортивными сооружениями ляжет именно на них.

    «Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы.

    Я летал на матч с «Манчестер Юнайтед» и хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем», – сказал Мутко.

    Напомним, что на новом стадионе в Ростове-на-Дону будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 17:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 апреля 2017, 02:33

      А вот почему Ростове одни ничьи!

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik > _Kesh_Suntar_ 14 апреля 2017, 20:39

      А вот почему Ростов сыграл в группе Лиги Чемпионов и 1/8 ЛЕ! Да-да, теперь-то мы точно знаем всю правду!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 апреля 2017, 13:41

      Честно говоря такое внимание к Ростову настораживает.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik > vgarakh 14 апреля 2017, 20:42

      Ростов, в отличие от тебя, чего-то добился. Логично, что власть это заметила и на этом пиарится. Как и положено власти в любой стране

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 12 апреля 2017, 08:10

      Иди нах0й от нашей команды! Все к чему он прикасается превращается в го8но(зенит). Не трогай ничего, мы сами. Не пускайте его в Ростов, если что, кричите что он из ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 апреля 2017, 06:46

      Уж лучше вообще ни чего не делай. А то уствнем разгребать.

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      Рейтинг: +423

      Drapik > Black Giz 14 апреля 2017, 20:44

      Не тупи. Ростову дадут немного денег

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 апреля 2017, 00:43

      Я тоже хочу, вот только его нулевые ничьи начинают угнетать, но я надеюсь...

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 апреля 2017, 00:18

      Когда г-н Мутко так говорит, относишься к его словам с опаской..

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 апреля 2017, 19:10

      да, бля......
      в Казани вы накрутили мозги и Метшину, и Миниханову.....
      так накрутили, что "одноглазый любитель" хотел было сдаться после того, как Остап пожертвовал ему ферзя, но только чудовищным усилием воли заставил себя продолжать игру)))))))
      потом они поверили в Межгалактический футбольный турнир с участием Рубина и начали новый "проЭкт" с Грассией))))) Пульнули не хуже Зенита....
      Не дай Бог с Ростовом та же история случится))))

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      Рейтинг: +450

      Houston 11 апреля 2017, 18:32

      Даг бог

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Houston 12 апреля 2017, 08:13

      Не дай Бог! Не дай Бог Мутко полезет в Ростов!Посмотри, что он сделал с российским футболом. Он руинер, самый натуральный.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik > and4ever86 14 апреля 2017, 21:10

      Мутко еще тот овощ, но при нем в свое время сборная России добилась наибольшего успеха с 1991 года. Если ты маленький - смотри в 2008. Если ты не тупой - проверь факты. А если тупой - отпишись том же тупом стиле.

      -1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Drapik 17 апреля 2017, 14:42

      Пишу для тебя, умник. В 2008 сборная сыграла 1 хороший матч, с Голландией. А теперь вспомни, как случайно попали на ЧЕ, за счет того, что Сербы е6нули Англию. Как групповой этап прошли. Там из всего цикла реально только 1 игра с голландией удалась. И то повезло.
      Поэтому засунь свой язык поглубже в о4ко мутко и сиди не пи39и, даун 47 хромосомный.

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