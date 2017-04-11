Мутко: «Хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Сделаем все, чтобы команда переехала на новый стадион»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что министерство спорта приложит максимум усилий для переезда «Ростова» на новый стадион. По его словам, после того, как арены ЧМ-2018 будут переданы в собственность клубам, основная нагрузка по управлению спортивными сооружениями ляжет именно на них.

«Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы.

Я летал на матч с «Манчестер Юнайтед» и хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем», – сказал Мутко.

Напомним, что на новом стадионе в Ростове-на-Дону будут проходить матчи чемпионата мира-2018.