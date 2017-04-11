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  • Мутко: «Хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Сделаем все, чтобы команда переехала на новый стадион»

Мутко: «Хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Сделаем все, чтобы команда переехала на новый стадион»

11 апреля 2017, 17:45
14

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что министерство спорта приложит максимум усилий для переезда «Ростова» на новый стадион. По его словам, после того, как арены ЧМ-2018 будут переданы в собственность клубам, основная нагрузка по управлению спортивными сооружениями ляжет именно на них.

«Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы.

Я летал на матч с «Манчестер Юнайтед» и хочу, чтобы «Ростов» стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем», – сказал Мутко.

Напомним, что на новом стадионе в Ростове-на-Дону будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Мутко Виталий
Комментарии (14)
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Houston
1491924750
Даг бог
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семёнычев
1491927010
да, бля...... в Казани вы накрутили мозги и Метшину, и Миниханову..... так накрутили, что "одноглазый любитель" хотел было сдаться после того, как Остап пожертвовал ему ферзя, но только чудовищным усилием воли заставил себя продолжать игру))))))) потом они поверили в Межгалактический футбольный турнир с участием Рубина и начали новый "проЭкт" с Грассией))))) Пульнули не хуже Зенита.... Не дай Бог с Ростовом та же история случится))))
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Таганский
1491945483
Когда г-н Мутко так говорит, относишься к его словам с опаской..
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арейская
1491947021
Я тоже хочу, вот только его нулевые ничьи начинают угнетать, но я надеюсь...
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Black Giz
1491968775
Уж лучше вообще ни чего не делай. А то уствнем разгребать.
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and4ever86
1491973824
Иди нах0й от нашей команды! Все к чему он прикасается превращается в го8но(зенит). Не трогай ничего, мы сами. Не пускайте его в Ростов, если что, кричите что он из ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).
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vgarakh
1491993685
Честно говоря такое внимание к Ростову настораживает.
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_Kesh_Suntar_
1492039996
А вот почему Ростове одни ничьи!
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