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    Витиньо: «Удача не была на стороне ЦСКА в матче с «Краснодаром», надеюсь, с «Ростовом» будет все наоборот»

    Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что невезение помешало армейцам набрать три очка в матче 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец выразил надежду, что в следующем поединке с «Ростовом» фортуна повернется лицом к красно-синим.

    «Много моментов создали, очень жаль, не смогли открыть счет. Заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер. Будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне», – сказал Витиньо.

    Встреча ЦСКА – «Ростов» состоится в субботу, 15 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени. После 22-х туров армейцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Бобсоккер

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    11.04.2017 17:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 апреля 2017, 15:19

      Ждем от Вас только победы. Вперед ЦСКА!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 апреля 2017, 13:38

      Зря надеешься мальчуган!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 апреля 2017, 10:49

      К Ростову то же удача должна вернуться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 апреля 2017, 07:04

      Играть и выигрывать нужно, а не про удачу говорить.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 апреля 2017, 20:48

      Ростову удача не помешает!

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 11 апреля 2017, 19:17

      Витя,бля! Везенье у нашей команды появится тогда,когда ты наконец то разродишься и сделаешь то,ради чего тебя покупали,а потом ещё и ждали,пока ты повзрослеешь и начнёшь понимать,что за тебя заплатили кругленькую сумму. Поэтому не жди удачу! Удача любит трудолюбивых..Положи Ростову пару-тройку в рамку и всё.. Вагнер Лав,когда тебя покупали,сказал,что Витиньо-второй я,если..А вот,что если? Пора посмотреть уже..

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 апреля 2017, 17:31

      так и будет.

      0
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