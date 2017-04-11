Витиньо: «Удача не была на стороне ЦСКА в матче с «Краснодаром», надеюсь, с «Ростовом» будет все наоборот»

Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что невезение помешало армейцам набрать три очка в матче 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец выразил надежду, что в следующем поединке с «Ростовом» фортуна повернется лицом к красно-синим.

«Много моментов создали, очень жаль, не смогли открыть счет. Заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер. Будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне», – сказал Витиньо.

Встреча ЦСКА – «Ростов» состоится в субботу, 15 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени. После 22-х туров армейцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.