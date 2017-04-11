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  • Витиньо: «Удача не была на стороне ЦСКА в матче с «Краснодаром», надеюсь, с «Ростовом» будет все наоборот»

Витиньо: «Удача не была на стороне ЦСКА в матче с «Краснодаром», надеюсь, с «Ростовом» будет все наоборот»

11 апреля 2017, 17:26
7

Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что невезение помешало армейцам набрать три очка в матче 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец выразил надежду, что в следующем поединке с «Ростовом» фортуна повернется лицом к красно-синим.

«Много моментов создали, очень жаль, не смогли открыть счет. Заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер. Будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне», – сказал Витиньо.

Встреча ЦСКА – «Ростов» состоится в субботу, 15 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени. После 22-х туров армейцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Витиньо
Комментарии (7)
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neofizer
1491921088
так и будет.
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за ЦСКА с 1980г
1491927455
Витя,бля! Везенье у нашей команды появится тогда,когда ты наконец то разродишься и сделаешь то,ради чего тебя покупали,а потом ещё и ждали,пока ты повзрослеешь и начнёшь понимать,что за тебя заплатили кругленькую сумму. Поэтому не жди удачу! Удача любит трудолюбивых..Положи Ростову пару-тройку в рамку и всё.. Вагнер Лав,когда тебя покупали,сказал,что Витиньо-второй я,если..А вот,что если? Пора посмотреть уже..
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Serjoga
1491932916
Ростову удача не помешает!
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Obi Wan
1491969878
Играть и выигрывать нужно, а не про удачу говорить.
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kazak161
1491983355
К Ростову то же удача должна вернуться
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vgarakh
1491993487
Зря надеешься мальчуган!
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chempion_cska
1491999582
Ждем от Вас только победы. Вперед ЦСКА!
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