Пранделли считает, что у «Ювентуса» и «Барселоны» равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказал мнение относительно расклада сил в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона». По словам специалиста, и туринцы, и сине-гранатовые имеют равные шансы на выход в следующую стадию турнира.

«Конечно же, нельзя сказать, что «Ювентус» является фаворитом в паре с «Барселоной». Я считаю, что шансы команд на выход в полуфинал равны.

Каталонцев нужно заставить двигаться, только в этом случае им можно доставить проблемы. Большинство будет зависеть от того, насколько интенсивной будет игра «старой синьоры», – приводит слова Пранделли Il Mattino.

Первый матч в Турине состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Каталонии 19 числа.