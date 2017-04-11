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    Пранделли считает, что у «Ювентуса» и «Барселоны» равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказал мнение относительно расклада сил в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов «Ювентус»«Барселона». По словам специалиста, и туринцы, и сине-гранатовые имеют равные шансы на выход в следующую стадию турнира.

    «Конечно же, нельзя сказать, что «Ювентус» является фаворитом в паре с «Барселоной». Я считаю, что шансы команд на выход в полуфинал равны.

    Каталонцев нужно заставить двигаться, только в этом случае им можно доставить проблемы. Большинство будет зависеть от того, насколько интенсивной будет игра «старой синьоры», – приводит слова Пранделли Il Mattino.

    Первый матч в Турине состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Каталонии 19 числа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 14:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 апреля 2017, 21:26

      Согласен 50-50

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > NEMETSRUS 12 апреля 2017, 00:20

      теперь что скажешь ? )

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Platon Faustov 12 апреля 2017, 08:24

      скажу что я счастлив что Меси и компания проиграли !:-)

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