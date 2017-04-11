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    Левандовски и Нойер вернулись в общую группу «Баварии» накануне матча с «Реалом»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и голкипер Мануэль Нойер приняли участие в сегодняшней тренировке команды, которая продолжает подготовку к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Реалом». Оба игрока трудились в общей группе.

    Напомним, поляк пропустил вчерашнее занятие мюнхенцев, так как ранее повредил плечо в поединке 27-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1). Нойер же и вовсе не выходил на поле в трех последних встречах красных в национальном чемпионате.

    Таким образом, можно предположить, что и форвард, и страж ворот мюнхенской команды будут готовы сыграть в завтрашнем поединке против сливочных.

    Матч «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    11.04.2017 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 11 апреля 2017, 15:56

      Хорошо,ибо не люблю больше реал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 апреля 2017, 14:48

      Хорошие новости! Вот бы ещё и Хуммельс выздоровел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Зэб > zatonn 11 апреля 2017, 14:58

      И Реалу капут будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 11 апреля 2017, 14:19

      И это радует.

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