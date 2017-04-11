Левандовски и Нойер вернулись в общую группу «Баварии» накануне матча с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и голкипер Мануэль Нойер приняли участие в сегодняшней тренировке команды, которая продолжает подготовку к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Реалом». Оба игрока трудились в общей группе.

Напомним, поляк пропустил вчерашнее занятие мюнхенцев, так как ранее повредил плечо в поединке 27-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1). Нойер же и вовсе не выходил на поле в трех последних встречах красных в национальном чемпионате.

Таким образом, можно предположить, что и форвард, и страж ворот мюнхенской команды будут готовы сыграть в завтрашнем поединке против сливочных.

Матч «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.