Игуаин: «Матчи в Серии А — более сложные, чем в Примере»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает чемпионат Италии сильнее первенства Испании.

— В чем разница между итальянским и испанским футболом?

— В Италии всегда играли и продолжают играть более жестко, в то время как в Испании предпочитают открытый стиль. Сборной Италии всегда действовала агрессивно и располагала техничными игроками, которые любят бороться. Матчи здесь более сложные, поэтому редко случаются матчи с множеством забитых голов, как в Испании. Большой упор делается на линию защиты.

В июле 2013 года Игуаин перешел из «Реала» в «Наполи». Три года спустя аргентинец стал игроком «Ювентуса». В текущем сезоне на счету форварда 21 гол в 31-м матче Серии А. Команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице.