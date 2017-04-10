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    Игуаин: «Матчи в Серии А — более сложные, чем в Примере»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает чемпионат Италии сильнее первенства Испании.

    — В чем разница между итальянским и испанским футболом?

    — В Италии всегда играли и продолжают играть более жестко, в то время как в Испании предпочитают открытый стиль. Сборной Италии всегда действовала агрессивно и располагала техничными игроками, которые любят бороться. Матчи здесь более сложные, поэтому редко случаются матчи с множеством забитых голов, как в Испании. Большой упор делается на линию защиты.

    В июле 2013 года Игуаин перешел из «Реала» в «Наполи». Три года спустя аргентинец стал игроком «Ювентуса». В текущем сезоне на счету форварда 21 гол в 31-м матче Серии А. Команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2017 19:06
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