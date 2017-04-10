Плетикоса: «Если «Спартак» победит «Зенит», то чемпионство будет почти у него в кармане»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что в случае победы над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые практически обеспечат себе чемпионский титул. Также вратарь выразил надежду, что подопечные Массимо Карреры не станут откладывать завоевание золотых медалей до последних туров.

«Надеюсь, что к домашнему матчу с «Тереком» в 29-м туре «Спартак» уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.

Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с «Зенитом». Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане», – сказал Плетикоса.

После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит», в активе которых по 43 очка, на восемь баллов.