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    Плетикоса: «Если «Спартак» победит «Зенит», то чемпионство будет почти у него в кармане»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что в случае победы над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые практически обеспечат себе чемпионский титул. Также вратарь выразил надежду, что подопечные Массимо Карреры не станут откладывать завоевание золотых медалей до последних туров.

    «Надеюсь, что к домашнему матчу с «Тереком» в 29-м туре «Спартак» уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.

    Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с «Зенитом». Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане», – сказал Плетикоса.

    После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит», в активе которых по 43 очка, на восемь баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2017 15:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 апреля 2017, 06:54

      Спартачи!
      А ежель победит Газпром,кого
      бить будитэ.тек с сказать,ась?

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 10 апреля 2017, 21:02

      Что гадать, будет матч, будем посмотреть. Победит сильнейший. Надеемся на красивый, без скандалов футбол.
      Спартак, хоть и болею не за него, прям радует в этом сезоне. Такое впечатление, что Карерра создал новую команду.

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 10 апреля 2017, 19:57

      Искрене болею за спартак, сам болельщик локо, пора нашим командам вернуть былую славу

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 18:40

      Давайте просто дождёмся матча.
      А также мая месяца.

      -3
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 10 апреля 2017, 18:29

      Помимо Зенита есть ещё ЦСКА что то про них молчат

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 10 апреля 2017, 18:12

      Да 8 очков задела уже и так о всем говорят

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2017, 17:54

      чемпионство у него уже не в кармане, а в двух карманах

      1
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 апреля 2017, 17:35

      Плюю ,который год ,через левое плечо. Ну нет терпения ,дождаться до конца. Я ВЕРЮ!

      3
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 апреля 2017, 17:33

      Как Валера скажет-так и накаркаем! Неужели я дождался?

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 10 апреля 2017, 17:18

      Валерим-каррерим)))

      0
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