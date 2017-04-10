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  • Плетикоса: «Если «Спартак» победит «Зенит», то чемпионство будет почти у него в кармане»

Плетикоса: «Если «Спартак» победит «Зенит», то чемпионство будет почти у него в кармане»

10 апреля 2017, 15:47
18

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что в случае победы над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые практически обеспечат себе чемпионский титул. Также вратарь выразил надежду, что подопечные Массимо Карреры не станут откладывать завоевание золотых медалей до последних туров.

«Надеюсь, что к домашнему матчу с «Тереком» в 29-м туре «Спартак» уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.

Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с «Зенитом». Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане», – сказал Плетикоса.

После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит», в активе которых по 43 очка, на восемь баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Плетикоса Стипе
Комментарии (18)
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vladimir-7
1491829045
Спартак может стать чемпионом, если остальные команды будут ему сливать.
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Чеба
1491830647
Какие могут быть еще сомнения? По игре спартак круче остальных и поэтому будет чемпионом. Чего тут еще гадать?
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Valera-Verim
1491834905
Плюю ,который год ,через левое плечо. Ну нет терпения ,дождаться до конца. Я ВЕРЮ!
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Garrincha58
1491836072
чемпионство у него уже не в кармане, а в двух карманах
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sobaka120982
1491837165
Да 8 очков задела уже и так о всем говорят
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leonard1984
1491838153
Помимо Зенита есть ещё ЦСКА что то про них молчат
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Мары
1491838838
Давайте просто дождёмся матча. А также мая месяца.
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user3618
1491843457
Искрене болею за спартак, сам болельщик локо, пора нашим командам вернуть былую славу
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river31
1491847371
Что гадать, будет матч, будем посмотреть. Победит сильнейший. Надеемся на красивый, без скандалов футбол. Спартак, хоть и болею не за него, прям радует в этом сезоне. Такое впечатление, что Карерра создал новую команду.
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alex1951
1491882862
Спартачи! А ежель победит Газпром,кого бить будитэ.тек с сказать,ась?
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