Спортдиректор «Рубина»: «Рыжиков является одним из лучших вратарей российского футбола»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев отметил, что клуб доволен переподписанием контракта со своим голкипером Сергеем Рыжиковым.

«С профессиональной точки зрения на сегодняшний день Сергей является одним из лучших вратарей российского футбола. Искать замену Сергею на место первого вратаря не имеет смысла, он подтверждает это своей игрой. Поэтому мы очень рады, что вновь имеем первым номером Сергея Рыжикова», – сказал Фахриев.

Напомним, что вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков продлил свое действующее соглашение с клубом по системе «1+1». Ранее появилась информация, что ради продления контракта футболист согласился на снижение зарплаты. Рыжиков выступает за казанский клуб с января 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.