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    «Рубин» продлил контракт с Рыжиковым

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков продлил свое действующее соглашение с клубом. Подробности сделки на данный момент не сообщаются. Ранее появилась информация, что ради продления контракта футболист согласился на снижение зарплаты. Напомним, что Рыжиков выступает за казанский клуб с января 2008 года.

    «Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов. Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история «Рубина». В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим.

    Планы на будущее? Хорошо подготовиться к игре в Томске и за счет хорошей игры забыть неудачный результат последних игр. Закончить на мажорной ноте чемпионат, у нас девять туров, и каждый тур – сражение, которое нужно выигрывать. А в долгосрочном плане – продлить контракт еще раз (смеется)», – заявил футболист.

    В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.04.2017 09:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 апреля 2017, 12:30

      Футбольного долголетия Сергей!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 апреля 2017, 12:19

      хороший кипер! удачи ему и клубу!!!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 апреля 2017, 11:05

      Отличная новость!
      Удачи, Сергей!

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 апреля 2017, 10:31

      Уважуха тебе Серега от Всех!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 апреля 2017, 10:21

      красава Рыжиков))Удачи тебе)

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