«Рубин» продлил контракт с Рыжиковым

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков продлил свое действующее соглашение с клубом. Подробности сделки на данный момент не сообщаются. Ранее появилась информация, что ради продления контракта футболист согласился на снижение зарплаты. Напомним, что Рыжиков выступает за казанский клуб с января 2008 года.

«Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов. Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история «Рубина». В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим.

Планы на будущее? Хорошо подготовиться к игре в Томске и за счет хорошей игры забыть неудачный результат последних игр. Закончить на мажорной ноте чемпионат, у нас девять туров, и каждый тур – сражение, которое нужно выигрывать. А в долгосрочном плане – продлить контракт еще раз (смеется)», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.