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    Хуммельс пропустит первый матч против «Реала»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс не сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Игрок сборной Германии не успеет восстановиться от травмы лодыжки, которую он получил накануне на тренировке.

    «Я точно не смогу сыграть», – заявил 28-летний игрок обороны.

    Напомним, что встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 12 апреля.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Хуммельс провел 24 матча, забив один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    10.04.2017 00:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 апреля 2017, 00:24

      Ох и накидает же реал баварии!

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