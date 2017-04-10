Хуммельс пропустит первый матч против «Реала»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс не сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Игрок сборной Германии не успеет восстановиться от травмы лодыжки, которую он получил накануне на тренировке.

«Я точно не смогу сыграть», – заявил 28-летний игрок обороны.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 12 апреля.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Хуммельс провел 24 матча, забив один гол и сделал одну результативную передачу.