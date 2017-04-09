АПЛ. «Манчестер Юнайдет» разгромил «Сандерленд» благодаря голам Ибрагимовича, Мхитаряна и Рэшфорда

В рамках 32-го тура АПЛ «Сандерленд» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед». Голами в составе гостей отметились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд. Отметим, хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Себастьяна Ларссона на 43-й минуте игры.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сандерленд» – последний.
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Ибрагимович, 30; 0:2 – Мхитарян, 46; 0:3 – Рэшфорд, 89.
Удаления: Ларссон, 43 – нет.
Источник: Бомбардир.ру