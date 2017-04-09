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    АПЛ. «Манчестер Юнайдет» разгромил «Сандерленд» благодаря голам Ибрагимовича, Мхитаряна и Рэшфорда

    В рамках 32-го тура АПЛ «Сандерленд» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед». Голами в составе гостей отметились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд. Отметим, хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Себастьяна Ларссона на 43-й минуте игры.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сандерленд» – последний.

    Англия. Премьер-лига. 32-й тур

    Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 30; 0:2 – Мхитарян, 46; 0:3 – Рэшфорд, 89.

    Удаления: Ларссон, 43 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 17:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 9 апреля 2017, 18:07

      А не Марсьяль забил??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      overlom 9 апреля 2017, 17:36

      «Манчестер Юнайдет» он такой, даже с неправильным названием аутсайдера громит)

      3
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      Рейтинг: +11

      agar7 9 апреля 2017, 17:31

      Златан хорош!

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > agar7 9 апреля 2017, 21:23

      Златан велик!

      0
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