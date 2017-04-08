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Примера. «Барселона» в меньшинстве проиграла «Малаге»

8 апреля 2017, 23:40
27

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» на выезде неожиданно уступила «Малаге».

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи: мяч в ворота сине-гранатовых отправил нападающий Сандро Рамирес. В середине второго тайма с поля был удален нападающий каталонцев Неймар. В итоге «медузы» сумели довести поединок до победы, забив еще один гол, автором которого стал форвард Джони, в самом конце игры.

После сегодняшнего поражения «блауграна» увеличила свое отставание от лидирующего «Реала» до трех очков. При этом в активе сливочных на одну встречу меньше.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Малага – Барселона – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамирес, 32; 2:0 – Джони, 90.

Удаления: нет – Неймар, 65.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Малага Барселона
Комментарии (27)
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Mr_Murder
1491685385
"Реал" - чемпион!
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Mr Abdullaev
1491685415
Что за состав ??? Алькасер, Денис, Гомеш куда их нахь? Экспериментирует чтоли ?? Тут очки нужно не терять с он этих отморозков ставит в состав!!! Могли бы оставшиеся матчи не проиграть и постараться обыграть Реал и поднять кубок!! Тут что то не так)) Для ЛЧ чтоли сохраняет игроков )
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АлёшкА91
1491686644
Обидная потеря очков(
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Ronaldinho R10
1491688852
Мне кажется абсолютно позорно выставлять подобный состав в матче с командой,которую нужно размазывать по газону,зная ,что Реал играет сложнейший матч и потенциально может потерять очки.Это Реал великодушно и сделал.Предоставил шанс.Эх Энрике....Не понимаю я совсем этого парня..(
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XaXatyn
1491689142
Мда просто слов нет !
Ответить
Дониёр
1491696217
Вот это да РЕАЛ чемпион)
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Daniil Boiko
1491705934
Гомеш идиот,урод и все оста льные не красивые слова!
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Daniil Boiko
1491705961
Барсу засудили,это было видно всем!
Ответить
яйва-яйва
1491711679
Неожиданно !
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САНЁК17
1491722917
Вот это сенсация я афегию.
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