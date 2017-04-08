Примера. «Барселона» в меньшинстве проиграла «Малаге»

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» на выезде неожиданно уступила «Малаге».

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи: мяч в ворота сине-гранатовых отправил нападающий Сандро Рамирес. В середине второго тайма с поля был удален нападающий каталонцев Неймар. В итоге «медузы» сумели довести поединок до победы, забив еще один гол, автором которого стал форвард Джони, в самом конце игры.

После сегодняшнего поражения «блауграна» увеличила свое отставание от лидирующего «Реала» до трех очков. При этом в активе сливочных на одну встречу меньше.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Малага – Барселона – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамирес, 32; 2:0 – Джони, 90.

Удаления: нет – Неймар, 65.

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