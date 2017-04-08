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    Примера. «Барселона» в меньшинстве проиграла «Малаге»

    В матче 31-го тура Примеры «Барселона» на выезде неожиданно уступила «Малаге».

    Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи: мяч в ворота сине-гранатовых отправил нападающий Сандро Рамирес. В середине второго тайма с поля был удален нападающий каталонцев Неймар. В итоге «медузы» сумели довести поединок до победы, забив еще один гол, автором которого стал форвард Джони, в самом конце игры.

    После сегодняшнего поражения «блауграна» увеличила свое отставание от лидирующего «Реала» до трех очков. При этом в активе сливочных на одну встречу меньше.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Малага – Барселона – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рамирес, 32; 2:0 – Джони, 90.

    Удаления: нет – Неймар, 65.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 23:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 апреля 2017, 10:28

      Вот это сенсация я афегию.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 апреля 2017, 07:21

      Неожиданно !

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 9 апреля 2017, 05:46

      Барсу засудили,это было видно всем!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > Daniil Boiko 9 апреля 2017, 11:00

      да , правильно.Судья не засчитал чистый гол Малаги.Там никакоого оффсайда не было.Малага выиграл по делу.Всего один эпизод-судья дал решение против барсы.Падение Роберто.Там был пенальти.А до этого судья не засчитал чистый гол Малаги.Так что не надо ныть.

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > nelez 9 апреля 2017, 11:22

      Автогол не засчитали, когда Суарез простреливал, Месси ломали, штрафных не было,Неймар в юбку обвёл, ему по ногам ударили. Ты вообще матч Смотрел!?

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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM > Daniil Boiko 9 апреля 2017, 15:16

      так же чистый гол малаги не засчитали и пенальти не дали, так что не надо

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 9 апреля 2017, 05:45

      Гомеш идиот,урод и все оста
      льные не красивые слова!

      0
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      Рейтинг: +13

      Дониёр 9 апреля 2017, 03:03

      Вот это да РЕАЛ чемпион)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 апреля 2017, 01:05

      Мда просто слов нет !

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 9 апреля 2017, 01:00

      Мне кажется абсолютно позорно выставлять подобный состав в матче с командой,которую нужно размазывать по газону,зная ,что Реал играет сложнейший матч и потенциально может потерять очки.Это Реал великодушно и сделал.Предоставил шанс.Эх Энрике....Не понимаю я совсем этого парня..(

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 апреля 2017, 00:24

      Обидная потеря очков(

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 апреля 2017, 00:14

      Реал с барсой если просрет игру... то валенсия и Севилья им проблемы создадут

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 апреля 2017, 00:11

      Тренер барсе нужен тренер он явно не хочет реал 5 тый год без чемпионства оставит

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