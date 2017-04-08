ФНЛ. Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

При еще набранных 3 очка Наше Динамо вернется в Премьер лигу. Именно благодаря Кириллу. Он сделал большущий вклад. А вообще обидно, что те кто завалил команДу, просто сбежали.
В поединке 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на выезде со счетом 3:2 обыграло «СКА-Хабаровск». Все три гола в составе победителей забил нападающий Кирилл Панченко.
Этот результат позволил бело-голубым набрать 68 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. Клуб из Хабаровска с 46 баллами занимает третью позицию.
Россия. ФНЛ. 30-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:3)
Голы: 1:0 – Лескано, 13; 1:1 – Панченко, 24; 1:2 – Панченко, 31; 1:3 – Панченко, 44; 2:3 – Корян, 88.
Незабитый пенальти: Корян, 87.
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