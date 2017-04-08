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  • ФНЛ. Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

ФНЛ. Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

8 апреля 2017, 09:56
16

В поединке 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на выезде со счетом 3:2 обыграло «СКА-Хабаровск». Все три гола в составе победителей забил нападающий Кирилл Панченко.

Этот результат позволил бело-голубым набрать 68 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. Клуб из Хабаровска с 46 баллами занимает третью позицию.

Россия. ФНЛ. 30-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Лескано, 13; 1:1 – Панченко, 24; 1:2 – Панченко, 31; 1:3 – Панченко, 44; 2:3 – Корян, 88.

Незабитый пенальти: Корян, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Rebrova
1491635932
Панченко в сборную
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EVGEN13RUS
1491637867
Достоин основы сборной, лучший, Панченко в сборную! в сборную
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KB_Krasnogorsk
1491637875
"Дно" в ПЛ.
Ответить
Пиво без газа
1491639776
Поздравляю
Ответить
ИванЯ
1491642997
Панченко, звезда, но пока только ФНЛ.
Ответить
FanatSerj
1491644442
Панченко божина! Вот так проснулся, а тут уже матч закончился )) Еще одна победа и Динамо гарантированно в Премьер-лиге.
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lum80
1491645038
Красава
Ответить
Амба Нагорск
1491648231
Шуня тоже оживает. Пеналь отбил
Ответить
Pourport
1491655048
Имеет великолепный удар,отличный нап!В свое время лидерство в Динамо отдавали Кокорину и он забивал,забивает и Кирилл,к сожалению в сборной своя панихида для атаки+толковые конкуренты)
Возвращаемся в ПЛ и это приятно!
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Diman0083
1491678906
При еще набранных 3 очка Наше Динамо вернется в Премьер лигу. Именно благодаря Кириллу. Он сделал большущий вклад. А вообще обидно, что те кто завалил команДу, просто сбежали.
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