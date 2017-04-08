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    ФНЛ. Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

    В поединке 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на выезде со счетом 3:2 обыграло «СКА-Хабаровск». Все три гола в составе победителей забил нападающий Кирилл Панченко.

    Этот результат позволил бело-голубым набрать 68 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. Клуб из Хабаровска с 46 баллами занимает третью позицию.

    Россия. ФНЛ. 30-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Лескано, 13; 1:1 – Панченко, 24; 1:2 – Панченко, 31; 1:3 – Панченко, 44; 2:3 – Корян, 88.

    Незабитый пенальти: Корян, 87.

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    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 09:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 8 апреля 2017, 22:15

      При еще набранных 3 очка Наше Динамо вернется в Премьер лигу. Именно благодаря Кириллу. Он сделал большущий вклад. А вообще обидно, что те кто завалил команДу, просто сбежали.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 апреля 2017, 15:37

      Имеет великолепный удар,отличный нап!В свое время лидерство в Динамо отдавали Кокорину и он забивал,забивает и Кирилл,к сожалению в сборной своя панихида для атаки+толковые конкуренты)

      Возвращаемся в ПЛ и это приятно!

      4
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 апреля 2017, 13:43

      Шуня тоже оживает. Пеналь отбил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      lum80 8 апреля 2017, 12:50

      Красава

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2017, 12:40

      Панченко божина!
      Вот так проснулся, а тут уже матч закончился ))
      Еще одна победа и Динамо гарантированно в Премьер-лиге.

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 апреля 2017, 12:16

      Панченко, звезда, но пока только ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ИванЯ 8 апреля 2017, 12:25

      согласен..в сборной никакой..

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > Chernyi Lis 8 апреля 2017, 12:37

      Есть простор для роста)))

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ИванЯ 8 апреля 2017, 12:38

      да вырос уже..а в сборной маленький становится...)

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 апреля 2017, 11:22

      Поздравляю

      2
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 8 апреля 2017, 10:51

      "Дно" в ПЛ.

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 8 апреля 2017, 10:51

      Достоин основы сборной, лучший, Панченко в сборную! в сборную

      5
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 8 апреля 2017, 10:18

      Панченко в сборную

      5
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