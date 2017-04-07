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Орлов: «Прядкин вообще ничего не понимает в футболе»

7 апреля 2017, 20:44
8

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов раскритиковал президента РФПЛ Сергея Прядкина за заявление о возможном сокращении количества участников чемпионата России до 14-ти команд.

«Футбол-то для кого? Так закройте трибуны, делите деньги между собой, бюджеты эти. Это из той же области, что и фраза «Дума – не место для дискуссий». Как можно отталкивать болельщиков, которые готовятся к матчам, собираются приобретать билеты, едут в другой город. И вдруг такой сюрприз: матч в другой день и в другое время.

Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Поэтому когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 14 команд... Он вообще ничего в футболе не понимает. Он говорит о том, что должна стабилизироваться финансовая составляющая. Но у нас на частные деньги работают четыре-пять клубов. По его логике в чемпионате и должны остаться эти пять клубов», – считает Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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acer2003
1491589296
Орлов,а кто понимает в футболе ? Похоже из РФС,реально,никто !!
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ВасяК
1491589855
По его словам, получается бомжи вылетают,так как это бюджетный клуб!!!
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Krics
1491592165
Обычно Гена жжет, но здесь прав на 100%.
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zico2205
1491594648
РФС пора давно разогнать...Сделали себе кормушку, а футбол- бизнесом....Не будет в России футбол прибыльным,не будет....И на стадионы скоро перестанут ходить с их политикой...Когда страна- в жопе,о каких барышах на футболе идет речь??? 80 % людей выживают просто...
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Мары
1491597975
Орёл птица гордая.Пока не пнёшь, не полетит.
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ArReal
1491600005
Комментатор, который даже фамилии не умеет правильно футболистов выговаривать - и то из Питера подтянули...В нагрузочку к Мутко...Сколько можно уже над нами издеваться!?!?!?Уже и в футбол залезли своими лапами...
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