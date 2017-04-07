Орлов: «Прядкин вообще ничего не понимает в футболе»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов раскритиковал президента РФПЛ Сергея Прядкина за заявление о возможном сокращении количества участников чемпионата России до 14-ти команд.

«Футбол-то для кого? Так закройте трибуны, делите деньги между собой, бюджеты эти. Это из той же области, что и фраза «Дума – не место для дискуссий». Как можно отталкивать болельщиков, которые готовятся к матчам, собираются приобретать билеты, едут в другой город. И вдруг такой сюрприз: матч в другой день и в другое время.

Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Поэтому когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 14 команд... Он вообще ничего в футболе не понимает. Он говорит о том, что должна стабилизироваться финансовая составляющая. Но у нас на частные деньги работают четыре-пять клубов. По его логике в чемпионате и должны остаться эти пять клубов», – считает Орлов.