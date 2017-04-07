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    Орлов: «Прядкин вообще ничего не понимает в футболе»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов раскритиковал президента РФПЛ Сергея Прядкина за заявление о возможном сокращении количества участников чемпионата России до 14-ти команд.

    «Футбол-то для кого? Так закройте трибуны, делите деньги между собой, бюджеты эти. Это из той же области, что и фраза «Дума – не место для дискуссий». Как можно отталкивать болельщиков, которые готовятся к матчам, собираются приобретать билеты, едут в другой город. И вдруг такой сюрприз: матч в другой день и в другое время.

    Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Поэтому когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 14 команд... Он вообще ничего в футболе не понимает. Он говорит о том, что должна стабилизироваться финансовая составляющая. Но у нас на частные деньги работают четыре-пять клубов. По его логике в чемпионате и должны остаться эти пять клубов», – считает Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    07.04.2017 20:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 8 апреля 2017, 00:20

      Комментатор, который даже фамилии не умеет правильно футболистов выговаривать - и то из Питера подтянули...В нагрузочку к Мутко...Сколько можно уже над нами издеваться!?!?!?Уже и в футбол залезли своими лапами...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 23:46

      Орёл птица гордая.Пока не пнёшь, не полетит.

      -3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 апреля 2017, 22:50

      РФС пора давно разогнать...Сделали себе кормушку, а футбол- бизнесом....Не будет в России футбол прибыльным,не будет....И на стадионы скоро перестанут ходить с их политикой...Когда страна- в жопе,о каких барышах на футболе идет речь??? 80 % людей выживают просто...

      1
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      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 22:09

      Обычно Гена жжет, но здесь прав на 100%.

      1
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 7 апреля 2017, 21:30

      По его словам, получается бомжи вылетают,так как это бюджетный клуб!!!

      -1
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      Рейтинг: +17795

      ilichkadr > ВасяК 7 апреля 2017, 21:54

      По его словам надо понимать простую вещь, что Сергей Прядкин, как бывший сотрудник КГБ СССР и ФАПСИ, понимает только коммерческую составляющую, с которой можно иметь реальное бабло для чиновников РФС. С гос. бюджета перепадает мало, поскольку есть некий контроль расходования бюджетных средств.

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > lra 8 апреля 2017, 01:05

      Лукойл всетаки организация частная. А газпром большую часть принадлежит государству. Тож и к РЖД относится.поэтому федя может распоряжаться СВОИМИ деньгами по своему усмотрению. А вот для госкомпаний такой привелегии недолжно быть. Это монополии. Ты можешь заправиться на любой бензоколонке, если лукойл не любишь и протестуешь, а вот другого поставщика газа у нас нет. Поэтому содержание прихотей руководства газпрема обходится за наш счет в виде постоянного повышения цен. И ничего не сделать.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 апреля 2017, 21:21

      Орлов,а кто понимает в футболе ? Похоже из РФС,реально,никто !!

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