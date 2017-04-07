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    Гришин: «Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннарумой»

    Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о том, что нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов попал в список кандидатов на премию Golden Boy.

    «Молодец Тимур, можно только его поздравить и сказать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Юношеские трофеи – это одно, но нужно работать и завоевывать уже взрослые трофеи, а также переходить на более высокий уровень и прогрессировать. То, что он попал в номинацию, – это прекрасно для престижа ЦСКА и нашей молодежки. Значит, наша работа не проходит даром. Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с такими ребятами, как Мбаппе и Доннарума.

    Для имиджа российского футбола в целом и для армейцев в особенности. Думаю, что и наше руководство будет довольно. Но опять же, если на этом трофеи Тимура закончатся, то это плохо. Если же это даст стимул в дальнейшем росте, то это отлично!» — сказал Гришин.

    В нынешнем сезоне молодежного первенства России Жамалетдинов забил 13 голов в 19 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 апреля 2017, 18:21

      попадание в список-это максимум для наших ребят в настоящее время...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 17:28

      Да, это действительно здорово. Поздравляю Тимура Жамалетдинова, что он попал
      в список кандидатов на премию Golden Boy.

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