Гришин: «Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннарумой»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о том, что нападающий армейцев Тимур Жамалетдинов попал в список кандидатов на премию Golden Boy.

«Молодец Тимур, можно только его поздравить и сказать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Юношеские трофеи – это одно, но нужно работать и завоевывать уже взрослые трофеи, а также переходить на более высокий уровень и прогрессировать. То, что он попал в номинацию, – это прекрасно для престижа ЦСКА и нашей молодежки. Значит, наша работа не проходит даром. Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с такими ребятами, как Мбаппе и Доннарума.

Для имиджа российского футбола в целом и для армейцев в особенности. Думаю, что и наше руководство будет довольно. Но опять же, если на этом трофеи Тимура закончатся, то это плохо. Если же это даст стимул в дальнейшем росте, то это отлично!» — сказал Гришин.

В нынешнем сезоне молодежного первенства России Жамалетдинов забил 13 голов в 19 матчах.