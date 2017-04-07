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    Дворкович: «Надеюсь, «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – Кубок»

    Вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович выразил надежду, что чемпионат России в нынешнем сезоне выиграет «Спартак», а Кубок страны – «Локомотив».

    «Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется. Надеюсь, что «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – Кубок», – сказал Дворкович.

    Напомним, что за девять туров до конца сезона РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. «Локомотив» в финале Кубка России сыграет против «Урала».

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    Источник: ТАСС

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    07.04.2017 13:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -90

      Raider26 8 апреля 2017, 10:17

      За Спартак я уже не сомневаюсь, А вот Локо надо постараться. Урал молодцы.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 апреля 2017, 06:39

      чего уже все распределили?

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 7 апреля 2017, 22:10

      паравозы врят ли спартак своё возьмёт

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 7 апреля 2017, 21:36

      Все возможно, даже палка раз в 15 лет стреляет!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 апреля 2017, 18:01

      Про двух зайцев Аркаша явно позабыл

      -1
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 7 апреля 2017, 17:51

      СпаМ не будет чемпионом,а кубок возьмет Урал!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 16:33

      Аркашка всем передал указание.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vvv246 7 апреля 2017, 17:06

      Нет, Е.Л. Гиннер эти указания не принимает, он не подчиняется
      А. Дворковичу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vvv246 7 апреля 2017, 18:22

      Ну, раввину всё равно, кто будет в России чемпионом и кто возьмёт
      кубок.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 7 апреля 2017, 16:17

      И мы очень надеемся!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 15:24

      Единственный раз когда хочется этому правительству поаплодировать.

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2017, 15:14

      А что, должность председателя совета директоров РЖД гарантирует наличие мозгов? Уж очень слащаво он перед Спартаком лебезит!

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