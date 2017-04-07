Дворкович: «Надеюсь, «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – Кубок»

Вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович выразил надежду, что чемпионат России в нынешнем сезоне выиграет «Спартак», а Кубок страны – «Локомотив».

«Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется. Надеюсь, что «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – Кубок», – сказал Дворкович.

Напомним, что за девять туров до конца сезона РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. «Локомотив» в финале Кубка России сыграет против «Урала».

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»