Алаба не смог сравнить Левандовского с Обамеянгом

Защитник «Баварии» Давид Алаба не считает верным сравнение нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского с форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом. Такие сравнения стали появляться на фоне предстоящего матча этих команд в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги.

«Сравнение Левандовского с Обамеянгом? Это два очень опасных игрока, которые отлично действуют в чужой штрафной площади. Но я бы не стал их сравнивать в лоб.

В предстоящем матче мы должны сконцентрироваться на собственной игре. Я не считаю себя самым медлительным футболистом в мире, но при этом Обамеянг гораздо быстрее меня», – приводит слова Алабы Sport1.de.

Матч 28-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» состоится в субботу, 8 апреля, в Мюнхене.