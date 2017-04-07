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    Алаба не смог сравнить Левандовского с Обамеянгом

    Защитник «Баварии» Давид Алаба не считает верным сравнение нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского с форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом. Такие сравнения стали появляться на фоне предстоящего матча этих команд в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Сравнение Левандовского с Обамеянгом? Это два очень опасных игрока, которые отлично действуют в чужой штрафной площади. Но я бы не стал их сравнивать в лоб.

    В предстоящем матче мы должны сконцентрироваться на собственной игре. Я не считаю себя самым медлительным футболистом в мире, но при этом Обамеянг гораздо быстрее меня», – приводит слова Алабы Sport1.de.

    Матч 28-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» состоится в субботу, 8 апреля, в Мюнхене.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 08:33
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