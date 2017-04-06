Тарханов: «Мы сотворили историю уральского футбола. Всех приглашаем в Сочи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России против «Рубина» (2:1). По словам специалиста, его подопечные сотворили историю, впервые выйдя в финал турнира.

«Игра была кубковой и никто не хотел уступать. Острая была игра, с атакующими действиями, подходы были и у нас, и у них. Мы захватили инициативу в начале встречи, забили, имели преимущество, но потом чуть подсели. Поле было непростым: «Рубин» и забил гол, благодаря тому, что игрок подскользнулся. Мы сотворили историю уральского футбола: мы были в полуфинале, но не в финале. Всех приглашаем в Сочи», – сказал Тарханов.

Напомним, в финале Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

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