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    Тарханов: «Мы сотворили историю уральского футбола. Всех приглашаем в Сочи»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России против «Рубина» (2:1). По словам специалиста, его подопечные сотворили историю, впервые выйдя в финал турнира.

    «Игра была кубковой и никто не хотел уступать. Острая была игра, с атакующими действиями, подходы были и у нас, и у них. Мы захватили инициативу в начале встречи, забили, имели преимущество, но потом чуть подсели. Поле было непростым: «Рубин» и забил гол, благодаря тому, что игрок подскользнулся. Мы сотворили историю уральского футбола: мы были в полуфинале, но не в финале. Всех приглашаем в Сочи», – сказал Тарханов.

    Напомним, в финале Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

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    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.04.2017 19:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +86

      Dsergey 7 апреля 2017, 05:39

      Всё по делу. Выиграл тот кто больше хотел. Устроили праздник на Урале, стали героями у себя на Родине. Теперь просто обязаны обыгрывать Локо в финале и тогда станут героями всей страны. Удачи "Уралу"!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 00:06

      Молодцы уральцы.
      С победой !

      -3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 апреля 2017, 22:33

      Молодцы конечно!Но в финале я буду за Локомотив болеть,причём только по одной причине...если Урал выйдет в Лигу Европы,то думаю они все матчи сольют...а если Локо,то у них будут хорошие шансы выйти из группы...P.S. Дай Бог если я ошибаюсь и в случае выхода в ЛЕ Урал выйдет сразу в плей офф!!!)))

      0
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > ЖОРРО 7 апреля 2017, 06:23

      я лично за УРАЛ - Ростов ведь тоже никто не воспринимал всерьёз - особенно после первого тура в ЛЧ - однако в этом и есть прелесть футбола,что записные аутсайдеры могут напинать грандам...масса примеров...и уральцы на зубах могут сотворить нечто подобное -мотивация запредельная- уверен в этом...думаю,ещё и укрепятся к ЛЕ ,если выиграют,конечно....

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > SPACE TRUCKIN 8 апреля 2017, 16:40

      Это было бы здорово!

      1
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 6 апреля 2017, 21:53

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2017, 21:45

      Урал теперь если не выиграет кубок - всей командой будет болеть за Локомотив в чемпионате, ведь если Локомотив займёт 5ое место и попадёт в ЛЕ, то Урал тоже автоматически попадёт в ЛЕ как финалист кубка.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2017, 21:20

      надо кубок брать. тогда точно будет история,
      Удачи в финале!!!!!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 апреля 2017, 20:19

      Видел Тарханова ещё футболистом на стадионе.........всегда целеустремлённый........хочу что бы он и его Урал , взяли кубок.......

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 апреля 2017, 20:08

      ...вот тебе Уральские пельмени!!!

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 апреля 2017, 20:04

      Неожиданно! Браво ЕКБ!!!

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