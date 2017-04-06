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  • Тарханов: «Мы сотворили историю уральского футбола. Всех приглашаем в Сочи»

Тарханов: «Мы сотворили историю уральского футбола. Всех приглашаем в Сочи»

6 апреля 2017, 19:34
11

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России против «Рубина» (2:1). По словам специалиста, его подопечные сотворили историю, впервые выйдя в финал турнира.

«Игра была кубковой и никто не хотел уступать. Острая была игра, с атакующими действиями, подходы были и у нас, и у них. Мы захватили инициативу в начале встречи, забили, имели преимущество, но потом чуть подсели. Поле было непростым: «Рубин» и забил гол, благодаря тому, что игрок подскользнулся. Мы сотворили историю уральского футбола: мы были в полуфинале, но не в финале. Всех приглашаем в Сочи», – сказал Тарханов.

Напомним, в финале Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

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Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Кубок Урал Тарханов Александр
Комментарии (11)
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4agaaa
1491498296
Неожиданно! Браво ЕКБ!!!
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FaTeK1945ru
1491498491
...вот тебе Уральские пельмени!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1491499155
Видел Тарханова ещё футболистом на стадионе.........всегда целеустремлённый........хочу что бы он и его Урал , взяли кубок.......
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BAIv
1491502848
надо кубок брать. тогда точно будет история, Удачи в финале!!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1491504354
Урал теперь если не выиграет кубок - всей командой будет болеть за Локомотив в чемпионате, ведь если Локомотив займёт 5ое место и попадёт в ЛЕ, то Урал тоже автоматически попадёт в ЛЕ как финалист кубка.
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Густав Веллер
1491504782
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ЖОРРО
1491507181
Молодцы конечно!Но в финале я буду за Локомотив болеть,причём только по одной причине...если Урал выйдет в Лигу Европы,то думаю они все матчи сольют...а если Локо,то у них будут хорошие шансы выйти из группы...P.S. Дай Бог если я ошибаюсь и в случае выхода в ЛЕ Урал выйдет сразу в плей офф!!!)))
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Мары
1491512801
Молодцы уральцы. С победой !
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Dsergey
1491532750
Всё по делу. Выиграл тот кто больше хотел. Устроили праздник на Урале, стали героями у себя на Родине. Теперь просто обязаны обыгрывать Локо в финале и тогда станут героями всей страны. Удачи "Уралу"!
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