В «Краснодаре» уже нашли замену Смолову

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин сообщил, что в клубе уже нашли игрока, который мог бы заменить нападающего Федора Смолова в случае его ухода. При этом Зинин подчеркнул, что 27-летний российский форвард может остаться в команде.

– Предположим, Смолов уедет летом в «Боруссию». Насколько сложно будет найти ему замену?

– Имея нападающего такого уровня и такой востребованности, спортивный департамент обязан быть готов к тому, что в любой момент клуб может его продать. Замену Феде мы нашли еще осенью. Есть десять человек, каждый из которых способен дать нам многое. Наблюдаем за ними в каждом туре и при этом продолжаем искать еще более сильные варианты. Но это вовсе не означает, что Федор уедет. Он очень значимый, ключевой для нас игрок, у которого с клубом длительный контракт. Вдобавок, решение по Федору будет принимать наш президент, у которого нет пиетета перед западными клубами, и которого большими цифрами не удивишь.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 11 голов в 14 матчах.