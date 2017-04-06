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    В «Краснодаре» уже нашли замену Смолову

    Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин сообщил, что в клубе уже нашли игрока, который мог бы заменить нападающего Федора Смолова в случае его ухода. При этом Зинин подчеркнул, что 27-летний российский форвард может остаться в команде.

    – Предположим, Смолов уедет летом в «Боруссию». Насколько сложно будет найти ему замену?

    – Имея нападающего такого уровня и такой востребованности, спортивный департамент обязан быть готов к тому, что в любой момент клуб может его продать. Замену Феде мы нашли еще осенью. Есть десять человек, каждый из которых способен дать нам многое. Наблюдаем за ними в каждом туре и при этом продолжаем искать еще более сильные варианты. Но это вовсе не означает, что Федор уедет. Он очень значимый, ключевой для нас игрок, у которого с клубом длительный контракт. Вдобавок, решение по Федору будет принимать наш президент, у которого нет пиетета перед западными клубами, и которого большими цифрами не удивишь.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 11 голов в 14 матчах.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 16:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 апреля 2017, 07:27

      Федя уже на закате, это последний сезон...

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 апреля 2017, 21:18

      По Российским меркам Смолов забивающий форвард. но в бундеслигу ему ехать рановато.Если ему хочется попробовать себя в другой лиге пусть съездит либо в греческий , либо в португальский чемпионат(если позовут, конечно)Но я в таких перспективах сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ZENIT-59 6 апреля 2017, 21:52

      Что за бред, в 27 лет - рановато? В Португалии своих талантов хватает, там наши играют только в юном возрасте. Греция? А чего не Исландия например или Гибралтар? такая же чушь!

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > ZENIT-59 6 апреля 2017, 21:56

      Лучше уж в чемпионат Бельгии, ну или на крайний случай можно попробовать Турцию

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2017, 22:12

      Да не в возрасте дело! Я об игровом потенциале говорю.В бундеслиге или каком- то равном немецкому чемпионате ему защитники даже к воротам не дадут дойти-мяч отнимут еще до подхода к штрафной!

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > LINED 6 апреля 2017, 22:17

      Турция может сгодиться! Бельгийский чемпионат все же посильнее.Потянет ли Федор такую интенсивную игру?

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      Рейтинг: +434

      ssspartak 6 апреля 2017, 20:42

      Правильно, езжай отсюда Федя. Наш чемп года так с 2008 стоит на месте, и тупеет. Ты вроде не избалован как Кокорин с мамаем. ты еще сможешь тащить сборную. Добра, удачи!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 апреля 2017, 20:15

      главное желание и стремление. удачи Смолову где бы он не играл

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 апреля 2017, 19:02

      Трезвые, логичные рассуждения.
      Молодцы, что смотрят в будущее.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 6 апреля 2017, 18:11

      Пусть пробует вернуться обратно никогда не поздно тем более с нашим лимитом его заберут с руками и ногами) он как месси для наших клубов)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 18:08

      Бугимен обиделся

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 6 апреля 2017, 18:00

      Все будет зависить от его желания играть в футбол, а не отдыхать на лавке как остальные наши

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 апреля 2017, 17:17

      Для уровня РФПЛ Федя на сегодняшний день - лучший форвард. В Бундеслиге за "середняк" он сыграть сможет, а вот в АПЛ будет полировать скамейку запасных, так как там скорости на несколько порядков выше и атлетизм играет важную роль, как в защите, так и в нападении.

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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 6 апреля 2017, 17:00

      Думаю ему в европе не место

      -3
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