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В «Краснодаре» уже нашли замену Смолову

6 апреля 2017, 16:07
20

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин сообщил, что в клубе уже нашли игрока, который мог бы заменить нападающего Федора Смолова в случае его ухода. При этом Зинин подчеркнул, что 27-летний российский форвард может остаться в команде.

– Предположим, Смолов уедет летом в «Боруссию». Насколько сложно будет найти ему замену?

– Имея нападающего такого уровня и такой востребованности, спортивный департамент обязан быть готов к тому, что в любой момент клуб может его продать. Замену Феде мы нашли еще осенью. Есть десять человек, каждый из которых способен дать нам многое. Наблюдаем за ними в каждом туре и при этом продолжаем искать еще более сильные варианты. Но это вовсе не означает, что Федор уедет. Он очень значимый, ключевой для нас игрок, у которого с клубом длительный контракт. Вдобавок, решение по Федору будет принимать наш президент, у которого нет пиетета перед западными клубами, и которого большими цифрами не удивишь.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 11 голов в 14 матчах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (20)
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REDAT
1491484531
Федя,мы тебя не отдадим,такой самец самим нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1491484646
так скажите тогда Черчесову пусть он его пригласит в сборную может толк будет пока Смолов не может играть
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каа
1491484952
Уедет - пропадет... лучше пусть остается...
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sochi-2013
1491485713
Главное достоинство Смолова, что не боится брать на себя ответственность- идти в обводку и бить. Пусть не всегда получается, но если не бить по воротом, голов не будет.
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yorgenbarenz
1491486284
В Европе он не заблещет. Там защитники быстро его тусклым сделают.
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Dima4ka_22
1491487218
Думаю ему в европе не место
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Dominator777
1491488253
Для уровня РФПЛ Федя на сегодняшний день - лучший форвард. В Бундеслиге за "середняк" он сыграть сможет, а вот в АПЛ будет полировать скамейку запасных, так как там скорости на несколько порядков выше и атлетизм играет важную роль, как в защите, так и в нападении.
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Argon
1491494561
Трезвые, логичные рассуждения. Молодцы, что смотрят в будущее.
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ZENIT-59
1491502681
По Российским меркам Смолов забивающий форвард. но в бундеслигу ему ехать рановато.Если ему хочется попробовать себя в другой лиге пусть съездит либо в греческий , либо в португальский чемпионат(если позовут, конечно)Но я в таких перспективах сомневаюсь.
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bolela_16
1491539224
Федя уже на закате, это последний сезон...
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