«РБ Лейпциг» купил вратаря «Янг Бойз» за 5 миллионов

Голкипер «Янг Бойз» Ивон-Ландри Мвого продолжит свою карьеру в составе немецкого «РБ Лейпцига». Клубы уже провели переговоры, которые завершились успешно. Сумма трансферной сделки составит 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Мвого по итогам 26 туров чемпионата Швейцарии сыграл во всех матчах своей команды, пропустив 37 голов. «Янг Бойз» идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Швейцарии, имея на своем счету 52 очка.

Стоит отметить, что действующий контракт Мвого со швейцарским клубом рассчитан до лета 2018 года.