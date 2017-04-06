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    Годин: «В матче с «Реалом» будем решать свои задачи»

    Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин заявил, что футболисты его команды не думают о том, чтобы помешать «Реалу» завоевать чемпионский титул, а хотят лишь решить свои цели на сезон. Они заключаются в попадании в Лигу чемпионов на следующий год.

    «В матче с «Реалом» мы будем решать свои задачи, а не стремиться во что бы то ни стало лишить его чемпионства. У нас свои цели в этом сезоне.

    Да, нам будет сложно быть в числе трех первых команд Примеры в этом сезоне. Но именно этого мы и хотим. Нам нужно завоевать право участия в групповом раунде Лиги чемпионов на следующий сезон», – приводит слова Година Ondacero.

    Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» пройдет в субботу, 8 апреля, в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 08:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 апреля 2017, 12:26

      Ну не верю я что матрасники сольют матч Реалу. Как то не в их стиле это..

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Jenea83 6 апреля 2017, 14:16

      Я с вами полностью согласен, хоть и являюсь болельщиком Мадрида. У "матрасников" к "бланкос" накопилось очень много злости. Мадрид лишил их двух потенциальных кубков чемпионов. Я думаю, что Атлетико изо всех сил будет стараться поставить подножку "сливочным".

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 14:45

      Есть подозрение что Годин пускает пыль в глаза. А рубится будут по взрослому)

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Jenea83 6 апреля 2017, 14:54

      Я не думаю! Годин-классный защитник. Один из лучших чемпионата Испании, это не его метод!

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