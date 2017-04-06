Годин: «В матче с «Реалом» будем решать свои задачи»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин заявил, что футболисты его команды не думают о том, чтобы помешать «Реалу» завоевать чемпионский титул, а хотят лишь решить свои цели на сезон. Они заключаются в попадании в Лигу чемпионов на следующий год.

«В матче с «Реалом» мы будем решать свои задачи, а не стремиться во что бы то ни стало лишить его чемпионства. У нас свои цели в этом сезоне.

Да, нам будет сложно быть в числе трех первых команд Примеры в этом сезоне. Но именно этого мы и хотим. Нам нужно завоевать право участия в групповом раунде Лиги чемпионов на следующий сезон», – приводит слова Година Ondacero.

Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» пройдет в субботу, 8 апреля, в 17:15 по московскому времени.