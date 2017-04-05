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    Тренер «Хоффенхайма»: «Победа над «Баварией» – это звучит очень хорошо»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признался, что считает победу своей команды над «Баварией» в матче 27-го тура Бундеслиги заслуженной. Он отметил смелый футбол, который демонстрировали его футболисты.

    «Победа над «Баварией» – в целом это звучит очень хорошо. Мы очень долго ждали этого. Мы показали хорошую игру сегодня. Наш план сработал просто великолепно.

    Мы играли смело, в первом тайме демонстрировали действительно хороший футбол. Нельзя сказать, что мы забили незаслуженно.

    Во втором тайме мы немного сбавили, иногда игра походила на гандбол. Но это было ожидаемо», – сказал Нагельсманн после матча.

    Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Бавария» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.04.2017 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 5 апреля 2017, 11:49

      Поздравляю!

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