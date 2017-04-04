Ракитич заявил, что в «Барселоне» остались недовольны жребием в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что в каталонском клубе не слишком обрадовались после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой в соперники сине-гранатовым достался «Ювентус». По слова хорвата, «блауграну» ожидают очень непростые матчи.

«Жеребьевка? Мы были недовольны. Мы встречались с «Ювентусом» в финале турнира два года назад, и мы знаем, насколько он силен. Марио Манджукич сказал мне то же самое. «Бьянконери» также не желали встречи с «Барселоной», но это Лига чемпионов.

«Ювентус» не имеет недостатков, у туринцев есть четкие идеи и отличная команда. Противостояние будет тяжелым для нас.

«Старая синьора» выигрывала Серию А пять лет подряд, и в этом году также находится на вершине таблицы. Два года назад «Юве» играл в финале Лиги чемпионов, а когда дело доходит до итальянского футбола, они являются ориентиром.

У туринцев захватывающая история, они входят в число 5-10 лучших команд мира, с которыми тяжело соперничать. Кроме того, они привыкли к победам», – сказал Ракитич.

Первый матч состоится в Турине, 12 апреля. Ответная игра пройдет 19 апреля.