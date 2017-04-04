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    Ракитич заявил, что в «Барселоне» остались недовольны жребием в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что в каталонском клубе не слишком обрадовались после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой в соперники сине-гранатовым достался «Ювентус». По слова хорвата, «блауграну» ожидают очень непростые матчи.

    «Жеребьевка? Мы были недовольны. Мы встречались с «Ювентусом» в финале турнира два года назад, и мы знаем, насколько он силен. Марио Манджукич сказал мне то же самое. «Бьянконери» также не желали встречи с «Барселоной», но это Лига чемпионов.

    «Ювентус» не имеет недостатков, у туринцев есть четкие идеи и отличная команда. Противостояние будет тяжелым для нас.

    «Старая синьора» выигрывала Серию А пять лет подряд, и в этом году также находится на вершине таблицы. Два года назад «Юве» играл в финале Лиги чемпионов, а когда дело доходит до итальянского футбола, они являются ориентиром.

    У туринцев захватывающая история, они входят в число 5-10 лучших команд мира, с которыми тяжело соперничать. Кроме того, они привыкли к победам», – сказал Ракитич.

    Первый матч состоится в Турине, 12 апреля. Ответная игра пройдет 19 апреля.

    Источник: Football Italia

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    04.04.2017 13:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      nelez 10 апреля 2017, 19:51

      какая разница кто против? самое главное свою судью не забыть

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 апреля 2017, 20:53

      Зассал Ракитич...))) Дааа Юва не ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 15:55

      Не вешать нос каталонины)))

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