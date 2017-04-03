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    Натхо считает, что «Спартак» может занервничать в случае потери очков в ближайших турах

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо выразил мнение, что лидер чемпионата «Спартак» может занервничать в том случае, если не досчитается очков в ближайших нескольких турах. Накануне армейцы победили «Крылья Советов» (2:1) и приблизились к красно-белым на расстояние трех очков. Сегодня в Москве подопечные Массимо Карреры проведут свою встречу тура с «Оренбургом». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание от лидера было девять очков, меня спрашивали: «Борьба окончена?» Но в российском чемпионате всe возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что, если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки.

    Что могу сказать о ближайшей игре с «Краснодаром»? Мы обязаны побеждать, другого выбора нет. «Быки» – одна из лучших команд России, против них сложно играть. Но мы должны суметь подавить их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», – сказал Натхо.

    Напомним, в ближайших двух турах «Спартаку» предстоит выезд в Уфу и матч с «Зенитом» на своем поле.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.04.2017 17:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 апреля 2017, 06:39

      играть только на победу, и больше ни о чем не думать, и тогда золото наше... армейцы вперед...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 апреля 2017, 19:14

      Теперь старайтесь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2017, 17:48

      Израильский предсказатель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 17:45

      Не надейся)))

      -1
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