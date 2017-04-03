Натхо считает, что «Спартак» может занервничать в случае потери очков в ближайших турах

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо выразил мнение, что лидер чемпионата «Спартак» может занервничать в том случае, если не досчитается очков в ближайших нескольких турах. Накануне армейцы победили «Крылья Советов» (2:1) и приблизились к красно-белым на расстояние трех очков. Сегодня в Москве подопечные Массимо Карреры проведут свою встречу тура с «Оренбургом». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание от лидера было девять очков, меня спрашивали: «Борьба окончена?» Но в российском чемпионате всe возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что, если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки.

Что могу сказать о ближайшей игре с «Краснодаром»? Мы обязаны побеждать, другого выбора нет. «Быки» – одна из лучших команд России, против них сложно играть. Но мы должны суметь подавить их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», – сказал Натхо.

Напомним, в ближайших двух турах «Спартаку» предстоит выезд в Уфу и матч с «Зенитом» на своем поле.