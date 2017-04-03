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    Пресняков-старший: «Иногда, наверное, и Дзюба сидит на диване и с завистью смотрит на Месси или Роналду, говоря им: «Куда побежал? Куда бьешь?»

    Заслуженный артист России и известный болельщик «Спартака» Владимир Пресняков–старший негативно отреагировал на резкие слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес болельщиков, произнесенные им после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам музыканта, болельщики являются важной частью футбола, и поэтому имеют право высказывать все, что им вздумается.

    «Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль. Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он – болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется.

    Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды!

    Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: «Куда побежал? Куда бьешь?». В нашей стране все люди разбираются в трех вещах: это футбол, музыка и медицина», – сказал Пресняков-старший.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 15:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 3 апреля 2017, 23:25

      Как всех толстопузов задели слова Дзюбы!!!))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > zenit2012 3 апреля 2017, 23:26

      В точку

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 3 апреля 2017, 22:19

      Вот таких идиотов и горе футболистов как Кока и Дзюба обсуждает все страна.И обсуждения не с положительной динамикой.Нужно этим вышеуказанным упырям оставаться прежде всего профессионалами как на поле так и за его пределами.А в пример и за образец могу привести таких футболистов как Ф.Черенков,А.Тихонов,С.Семак и список можно еще продолжать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 3 апреля 2017, 18:24

      Красиво сказал теперь про Мутко выскажи.

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 3 апреля 2017, 17:37

      Петрович, мочи Дзюбу!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 17:20

      Пресняков-старший был уважаемым человеком, а оказался, мягко говоря идиотом,
      оскорбив футболистов пензенских и брянских команд.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:03

      Вам ли бы попиздеть, а на самом деле 99%кто пишет здесь комментарии это дилетанты которые смотрят футбол по телевизору и вообще не шарят в футболе

      0
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      ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 > Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:14

      твоя правда, а в основе которой команды выходишь на матч? Краснодара или Ливерпуля?

      3
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 18:18

      Частично согласен! Но для кого играют футболисты? За счет их игры строятся космодромы, сеются поля, колосится рожь? Вся ценность футболиста - зрелище для болельщиков. Да то самое зрелище, для простых болельщиков, дилетантов до футбола. Да тех самых кривоногих с пузом, но тех кто будучи профессионалом в своем деле строит космодромы, сеет и убирает поля. Тех самых без которых футболисты просто умрут с голода в виду своей прочей бесполезности. Для тех самых болельщиков которые лежа на диване пьют пиво прорекламированное перед футбольным матчем, и в том числе за счет которого футболист получает зарплату. Все эти люди называются, просто и емко - народ! И именно эти люди своим интересом к футболу кормят футболистов. Именно эти люди производят продукты которые едят футболисты, строят дома в которых живут футболисты. И эти люди будучи дилетантами до футбола, имеют полное моральное право обсуждать зрелище для них предназначенное и участников данного действа.

      5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > alex1004 3 апреля 2017, 18:57

      Хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 > alex1004 3 апреля 2017, 19:19

      и рад бы согласиться, все хорошо сказал, но не могу. В России футбол не бизнес. Бюджеты клубов, зарплаты игроков никак не связаны с их игрой, с посещаемостью матчей, продажей атрибутики, продажей прав на тв-трансляцию. Абсолютное большинство клубов сидят на региональных бюджетах или бюджетах государственных компаний. Поэтому те упыри, которые получают в тысячи раз больше средней зарплаты, должны понимать, что им платят из наших нищих, дырявых карманов. Мы, пузатые, сидящие с пивком на диване, платим им деньги. Будь добр, не трыньди, а играй лучше.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > vshter76 3 апреля 2017, 22:18

      красноливера

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > vshter76 3 апреля 2017, 23:18

      А я и не говорил что являюсь профессионалов, я просто смотрю футбол с детства и могу рассуждать в качестве дилетанта, но я не считаю что вправе считать деньги которые он получает и называть его деревяшкой

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > alex1004 3 апреля 2017, 23:23

      Ты хорошо сказал и наверное прав, но я считаю что должна быть разумная и адекватная критика а в большинстве комментариев читаю лишь гнобешку футболистов никогда не отличавшихся своим талантом. А тема про их зарплату меня вообще бесит как будто они вымагают эти бабки

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      Рейтинг: +444

      vshter76 3 апреля 2017, 16:39

      все верно, только не на диване артемка сидит, а на чемодане с баблом

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > vshter76 3 апреля 2017, 23:26

      Они выдают реально максимум своих возможностей я не пойму почему у всех завышенные ожидания. Спустя рукава никто не играет, просто не умеют лучше. А по вопросу их зарплат это не к ним вопоос

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 3 апреля 2017, 16:28

      А ты с завистью смотришь на Ф.Синатру и думаешь я так не могу играть но зато имею больше с корпоративов и прочего.Дзюба какой бы он ни был он хоть за играя за сборную России голы забивал.А что ты сделал для Родины?!

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2017, 16:21

      Ах-хаа-хаа, троллинг засчитан ))

      7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 апреля 2017, 16:19

      не, он их игрочишками обзывает, а не говорит куда бежать)))

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