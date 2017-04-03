Пресняков-старший: «Иногда, наверное, и Дзюба сидит на диване и с завистью смотрит на Месси или Роналду, говоря им: «Куда побежал? Куда бьешь?»

Заслуженный артист России и известный болельщик «Спартака» Владимир Пресняков–старший негативно отреагировал на резкие слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес болельщиков, произнесенные им после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам музыканта, болельщики являются важной частью футбола, и поэтому имеют право высказывать все, что им вздумается.

«Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль. Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он – болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется.

Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды!

Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: «Куда побежал? Куда бьешь?». В нашей стране все люди разбираются в трех вещах: это футбол, музыка и медицина», – сказал Пресняков-старший.