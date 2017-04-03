Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пресняков-старший: «Иногда, наверное, и Дзюба сидит на диване и с завистью смотрит на Месси или Роналду, говоря им: «Куда побежал? Куда бьешь?»

Пресняков-старший: «Иногда, наверное, и Дзюба сидит на диване и с завистью смотрит на Месси или Роналду, говоря им: «Куда побежал? Куда бьешь?»

3 апреля 2017, 15:58
26

Заслуженный артист России и известный болельщик «Спартака» Владимир Пресняков–старший негативно отреагировал на резкие слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес болельщиков, произнесенные им после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По словам музыканта, болельщики являются важной частью футбола, и поэтому имеют право высказывать все, что им вздумается.

«Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль. Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он – болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется.

Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды!

Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: «Куда побежал? Куда бьешь?». В нашей стране все люди разбираются в трех вещах: это футбол, музыка и медицина», – сказал Пресняков-старший.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Реал Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1491224832
))))))))))Красавчик!!! Смешно!!!!
Ответить
kykyi
1491225063
Согласен на 100%.
Ответить
okolofutbola
1491225445
Дзюба опять ляпонул,не подумав.Мячом весь мозг выбили))).Профессионал херов.
Ответить
FanatSerj
1491225663
Ах-хаа-хаа, троллинг засчитан ))
Ответить
Зэб
1491226092
А ты с завистью смотришь на Ф.Синатру и думаешь я так не могу играть но зато имею больше с корпоративов и прочего.Дзюба какой бы он ни был он хоть за играя за сборную России голы забивал.А что ты сделал для Родины?!
Ответить
Liverpool#krasnodar
1491228187
Вам ли бы попиздеть, а на самом деле 99%кто пишет здесь комментарии это дилетанты которые смотрят футбол по телевизору и вообще не шарят в футболе
Ответить
vladimir-7
1491229206
Пресняков-старший был уважаемым человеком, а оказался, мягко говоря идиотом, оскорбив футболистов пензенских и брянских команд.
Ответить
бочаров
1491233053
Красиво сказал теперь про Мутко выскажи.
Ответить
okolofutbola
1491247143
Вот таких идиотов и горе футболистов как Кока и Дзюба обсуждает все страна.И обсуждения не с положительной динамикой.Нужно этим вышеуказанным упырям оставаться прежде всего профессионалами как на поле так и за его пределами.А в пример и за образец могу привести таких футболистов как Ф.Черенков,А.Тихонов,С.Семак и список можно еще продолжать.
Ответить
zenit2012
1491251107
Как всех толстопузов задели слова Дзюбы!!!))))
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Все новости
Все новости
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
4
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
5
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+