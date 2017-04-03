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    Кирилл Комбаров пожелал «Спартаку» удачи и победы в РФПЛ

    Полузащитник «Арсенала» Кирилл Комбаров в интервью официальному сайту болельщиков «оружейников» отметил, что не сомневался в своем переходе в тульский клуб. Также экс-игрок «Спартака» пожелал красно-белым стать обладателями чемпионского титула в нынешнем сезоне.

    Сегодня подопечные Массимо Карреры проведут матч 21-го тура РФПЛ против «Оренбурга». На данный момент отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА, уже проведших свои матчи, составляет три очка.

    – Когда вас приглашали в «Арсенал», не было опасений?

    – У меня не было никаких сомнений, раздумывал недолго. Посоветовался с братом и родителями и дал руководителям «Арсенала» утвердительный ответ.

    – Дмитрий Комбаров как советчик какую роль играет?

    – Нельзя сказать, что определяющую, но я всегда прислушиваюсь к мнению Димы и своей семьи.

    – Он тоже дорожит вашим мнением?

    – Дима звонит и спрашивает. Друг другу советуем по жизни. Раньше вместе играли в «Динамо» и «Спартаке», но сейчас судьба раскидала по разным клубам. Так что больше общаемся по телефону.

    – Наверное, вы не стали бы возражать, чтобы на первом месте в итоговой таблице осталась команда брата.

    – Желаю «Спартаку» удачи и победы в чемпионате. У меня среди красно-белых много друзей. Не считая брата, сразу назову Дениса Глушакова и Артема Реброва.

    – В заключительном туре «Арсеналу» принимать «Спартак».

    – Надеюсь, мы решим свою задачу до последнего тура. Не люблю загадывать, посмотрим, как будет в мае.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 14:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 16:53

      Удачи Арсеналу.Удачи Кириллу.
      Надеюсь в мае на улице Спартака будет праздник !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2017, 16:38

      Откровенно-спасибо за теплые слова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2017, 15:01

      Тяжко будет Арсеналу в мае,также как и в марте ...

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