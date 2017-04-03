Кирилл Комбаров пожелал «Спартаку» удачи и победы в РФПЛ

Полузащитник «Арсенала» Кирилл Комбаров в интервью официальному сайту болельщиков «оружейников» отметил, что не сомневался в своем переходе в тульский клуб. Также экс-игрок «Спартака» пожелал красно-белым стать обладателями чемпионского титула в нынешнем сезоне.

Сегодня подопечные Массимо Карреры проведут матч 21-го тура РФПЛ против «Оренбурга». На данный момент отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА, уже проведших свои матчи, составляет три очка.

– Когда вас приглашали в «Арсенал», не было опасений?

– У меня не было никаких сомнений, раздумывал недолго. Посоветовался с братом и родителями и дал руководителям «Арсенала» утвердительный ответ.

– Дмитрий Комбаров как советчик какую роль играет?

– Нельзя сказать, что определяющую, но я всегда прислушиваюсь к мнению Димы и своей семьи.

– Он тоже дорожит вашим мнением?

– Дима звонит и спрашивает. Друг другу советуем по жизни. Раньше вместе играли в «Динамо» и «Спартаке», но сейчас судьба раскидала по разным клубам. Так что больше общаемся по телефону.

– Наверное, вы не стали бы возражать, чтобы на первом месте в итоговой таблице осталась команда брата.

– Желаю «Спартаку» удачи и победы в чемпионате. У меня среди красно-белых много друзей. Не считая брата, сразу назову Дениса Глушакова и Артема Реброва.

– В заключительном туре «Арсеналу» принимать «Спартак».

– Надеюсь, мы решим свою задачу до последнего тура. Не люблю загадывать, посмотрим, как будет в мае.