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    Тиаго Алькантара летом может сменить «Баварию» на «Реал»

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, в услугах 25-летнего испанца лично заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, который хочет видеть игрока в своей команде уже грядущим летом.

    Напомним, ранее сообщалось, что Алькантара за 90 миллионов евро может вернуться в «Барселону», воспитанником которой является.

    Действующий контракт полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне испанец провел за «Баварию» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.

    Источник: Skysports

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    02.04.2017 21:37
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 3 апреля 2017, 18:20

      Утка... Не более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 апреля 2017, 00:52

      Это вряд ли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 2 апреля 2017, 23:43

      Если он Барсе отказал, в Реал и в жизни не перейдет.

      3
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