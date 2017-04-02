Тиаго Алькантара летом может сменить «Баварию» на «Реал»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, в услугах 25-летнего испанца лично заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, который хочет видеть игрока в своей команде уже грядущим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что Алькантара за 90 миллионов евро может вернуться в «Барселону», воспитанником которой является.

Действующий контракт полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне испанец провел за «Баварию» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.