Васин хочет, чтобы «Оренбург» отобрал очки у «Спартака»

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что «Оренбург» сумеет отобрать очки у «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ. Напомним, встреча пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Отставание от «Спартака» в три очка? У них ведь еще есть матч в запасе. Конечно, мы следим за конкурентами, но в первую очередь обращаем внимание на себя. Болеть за «Оренбург» не буду, но хотелось бы, чтобы они отобрали очки у «Спартака», – сказал Васин.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.