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    Васин хочет, чтобы «Оренбург» отобрал очки у «Спартака»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что «Оренбург» сумеет отобрать очки у «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ. Напомним, встреча пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Отставание от «Спартака» в три очка? У них ведь еще есть матч в запасе. Конечно, мы следим за конкурентами, но в первую очередь обращаем внимание на себя. Болеть за «Оренбург» не буду, но хотелось бы, чтобы они отобрали очки у «Спартака», – сказал Васин.

    Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2017 20:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 00:15

      А я вольву хочу.Вот только ни кто мне её не покупает.
      Пусть Витя учится зарабатывать сам.Так ловчЕе для всех будет.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 2 апреля 2017, 23:26

      Все хотят чтобы SPARTAK не стал чемпионом. Увы, мы возьмем наше золото. Вперед красно-белые.

      3
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      Рейтинг: +893

      Krics 2 апреля 2017, 22:27

      Спартак во истину Народная команда если мальчишки мечтают , что б Оренбург обыграл , самим слабо ? О времена , о нравы! Бомжи и кони без админресурса сдаются! Стыдно , были хорошиее клубы "ЦСКА" ,"ЗЕНИТ"
      Великие игроки этих клубов, нет смысла перечислять, истинные болельшики знают и помнят, смешно когда хотят молодые чужими руками жар загребать, много говорите , доказывайте на поляне , что вы сильнее.Позор "Васинам" уверен , что болелы коней пацану мозги вправят, победит сильнейший вопреки ВСЕМУ.

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 апреля 2017, 22:21

      Цска на 3ем, но никак ни на втором,автор будь внимательнее

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > 4agaaa 2 апреля 2017, 22:42

      ЦСКА на втором месте ,дружище ,будь внимательнее.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 апреля 2017, 22:18

      Спасибо Кэп, без тебя тут не обошлось

      0
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      Рейтинг: +127

      -fant- 2 апреля 2017, 22:05

      Не очень понятно в чем собственно новость ? Я уверен что вся команда ЦСКА, да и Зенит "хочет чтобы "Оренбург" отобрал очки у "Спартака"". И что ? Это новость о которой нужно тут писать ?

      -1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 2 апреля 2017, 21:56

      Васин, поддерживаю!)))

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 апреля 2017, 21:49

      Новый суперБлоггер объявился?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 21:47

      "Капитанская дочка"

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 апреля 2017, 21:36

      ЦСКА заслал в гостиницу Оренбургу, или как понять этого Васю

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