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Васин хочет, чтобы «Оренбург» отобрал очки у «Спартака»

2 апреля 2017, 20:48
16

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что «Оренбург» сумеет отобрать очки у «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ. Напомним, встреча пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Отставание от «Спартака» в три очка? У них ведь еще есть матч в запасе. Конечно, мы следим за конкурентами, но в первую очередь обращаем внимание на себя. Болеть за «Оренбург» не буду, но хотелось бы, чтобы они отобрали очки у «Спартака», – сказал Васин.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (16)
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Диктор
1491155401
А Васин вообще хочет мужиком остаться?
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ильиных
1491155540
Х..й тебе по всей морде.
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B.G.
1491156314
Васин хочет, чтобы «Оренбург» отобрал очки у «Спартака» хаахахахахахаа у коней истерика
Ответить
ribavadim
1491158820
"Капитанская дочка"
Ответить
Nerlinger
1491158989
Новый суперБлоггер объявился?
Ответить
absent32
1491159401
Васин, поддерживаю!)))
Ответить
-fant-
1491159947
Не очень понятно в чем собственно новость ? Я уверен что вся команда ЦСКА, да и Зенит "хочет чтобы "Оренбург" отобрал очки у "Спартака"". И что ? Это новость о которой нужно тут писать ?
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Krics
1491161230
Спартак во истину Народная команда если мальчишки мечтают , что б Оренбург обыграл , самим слабо ? О времена , о нравы! Бомжи и кони без админресурса сдаются! Стыдно , были хорошиее клубы "ЦСКА" ,"ЗЕНИТ" Великие игроки этих клубов, нет смысла перечислять, истинные болельшики знают и помнят, смешно когда хотят молодые чужими руками жар загребать, много говорите , доказывайте на поляне , что вы сильнее.Позор "Васинам" уверен , что болелы коней пацану мозги вправят, победит сильнейший вопреки ВСЕМУ.
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Fedulz-13th
1491164789
Все хотят чтобы SPARTAK не стал чемпионом. Увы, мы возьмем наше золото. Вперед красно-белые.
Ответить
Мары
1491167720
А я вольву хочу.Вот только ни кто мне её не покупает. Пусть Витя учится зарабатывать сам.Так ловчЕе для всех будет.
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