Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнашевич установил рекорд чемпионата России по числу проведенных матчей

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Отметим, что данная встреча стала для 37-летнего россиянина 457-й в рамках чемпионата России.

    Таким образом, футболист установил рекорд национального первенства по количеству проведенных матчей. Напомним, ранее по данному показателю лидировал экс-полузащитник ЦСКА Сергей Семак.

    В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 апреля 2017, 00:16

      Замечательный футболист, отличная карьера! Остается сожалеть, что Игнашевич скоро повесит бутсы на гвоздь ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 апреля 2017, 20:51

      Не каждый сможет играть в таком возрасте, хоть это и не рекорд, но все таки, что-то героическое в этом есть!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 2 апреля 2017, 20:49

      Знаковое достижение достойной карьеры замечательного футболиста!!!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11