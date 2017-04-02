Игнашевич установил рекорд чемпионата России по числу проведенных матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Отметим, что данная встреча стала для 37-летнего россиянина 457-й в рамках чемпионата России.

Таким образом, футболист установил рекорд национального первенства по количеству проведенных матчей. Напомним, ранее по данному показателю лидировал экс-полузащитник ЦСКА Сергей Семак.

В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.