ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Зенит-2», «Нефтехимик» уступил «Спартаку-Нальчик»

В рамках 29-го тура ФНЛ «Спартак-2» в гостях переиграл «Зенит-2». Москвичи забили два мяча в первой половине встречи. В другом матче «Нефтехимик» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Спартаку-Нальчик».

Таким образом, «Спартак-2» находится на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» – 13-й, «Спартак-Нальчик» расположился на 15-м месте, «Нефтехимик» – последний.

Россия. ФНЛ. 29-й тур

Зенит-2 – Спартак-2 – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 4; 0:2 – Федчук, 44; 1:2 – Зуев, 85.

Удаления: Исаев, 52 – Шамбиев, 51.

Нефтехимик – Спартак-Нальчик – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дашаев, 73 (с пенальти).

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