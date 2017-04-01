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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Зенит-2», «Нефтехимик» уступил «Спартаку-Нальчик»

    В рамках 29-го тура ФНЛ «Спартак-2» в гостях переиграл «Зенит-2». Москвичи забили два мяча в первой половине встречи. В другом матче «Нефтехимик» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Спартаку-Нальчик».

    Таким образом, «Спартак-2» находится на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» – 13-й, «Спартак-Нальчик» расположился на 15-м месте, «Нефтехимик» – последний.

    Россия. ФНЛ. 29-й тур

    Зенит-2 – Спартак-2 – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мелкадзе, 4; 0:2 – Федчук, 44; 1:2 – Зуев, 85.

    Удаления: Исаев, 52 – Шамбиев, 51.

    Нефтехимик – Спартак-Нальчик – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дашаев, 73 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 19:10
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 03:58

      Молодцы парни.
      Красиво проект укатали.

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