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    «Милан» договорился с Колашинацем и Мусаччио

    «Милан» достиг устных соглашений с защитниками Сеадом Колашинацем из «Шальке» и Матео Мусаччио из «Вильярреала».

    Контракт 23-летнего боснийца с гельзенкирхенцами истекает в этом июне, поэтому он сможет перейти в стан «россонери» свободным агентом. 26-летний аргентинец связан договором с «желтой субмариной» до следующего лета. Его приобретение обойдется миланцам минимум в 15 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Колашинац принял участие в 30-ти матчах, отметившись тремя голами и семью результативными пасами. На счету Мусаччио 24 поединка и две голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2017 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 1 апреля 2017, 20:27

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