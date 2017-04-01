«Милан» договорился с Колашинацем и Мусаччио

«Милан» достиг устных соглашений с защитниками Сеадом Колашинацем из «Шальке» и Матео Мусаччио из «Вильярреала».

Контракт 23-летнего боснийца с гельзенкирхенцами истекает в этом июне, поэтому он сможет перейти в стан «россонери» свободным агентом. 26-летний аргентинец связан договором с «желтой субмариной» до следующего лета. Его приобретение обойдется миланцам минимум в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Колашинац принял участие в 30-ти матчах, отметившись тремя голами и семью результативными пасами. На счету Мусаччио 24 поединка и две голевые передачи.