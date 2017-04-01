Фарфан: «В последнюю неделю-две прибавил во взаимопонимании с партнерами»

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча с «Уфой». Футболист отметил, что хочет поскорее дебютировать в составе «Локомотива».

– Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу «Уфу»: на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.

– Как оцениваешь свою готовность?

– Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в чемпионате России. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас всe в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнерами на поле.

– Зима. Синтетика...

– И к этому я тоже готов! Когда самолет подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нем мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные.

Напомним, Фарфан пополнил состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно.