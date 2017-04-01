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    Фарфан: «В последнюю неделю-две прибавил во взаимопонимании с партнерами»

    Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча с «Уфой». Футболист отметил, что хочет поскорее дебютировать в составе «Локомотива».

    – Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу «Уфу»: на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.

    – Как оцениваешь свою готовность?

    – Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в чемпионате России. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас всe в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнерами на поле.

    – Зима. Синтетика...

    – И к этому я тоже готов! Когда самолет подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нем мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные.

    Напомним, Фарфан пополнил состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.04.2017 10:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 апреля 2017, 11:17

      В свое время был мощным игроком однозначно при желании принесет много пользы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > dimon2602 1 апреля 2017, 13:37

      Ключевое слово - был...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 > dyema 2 апреля 2017, 12:51

      Ну согласен ключевое был, естественно так как раньше не заиграет, но за счет опыта принесет пользу вчера он это показал, если будет желание то попылить еще может

      -1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 1 апреля 2017, 10:49

      да ладно

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      Рейтинг: +4934

      polt 1 апреля 2017, 10:46

      хотелось бы посмотреть на новичка

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