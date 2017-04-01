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Блог Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ стал победителем мартовского сезона Блог-лиги

1 апреля 2017, 09:45
1

Завершился мартовский сезон розыгрыша Блог-лиги. Победителем стал блог Ф@Н@Т ФУТБОЛ@, в предыдущем месяце не вошедший в тройку призеров. Он выпустил 12 постов, самым популярным из которых стал необычный анонс матча «Наполи» – «Реал» через Кристину Буччино. Его просмотрели более пяти тысяч раз. Победитель Блог-лиги прошедшего сезона набрал 47027 очков.

Второе место досталось блогу Ла Примера: заметки юного испанца. Ему удалось набрать 32436 рейтинговых очков, опубликовав 10 постов. Самым просматриваемым оказался материал Социальные сети и привлекательность. Почему Роналду купается в деньгах, собравший 2646 просмотров.

Замкнул тройку призеров победитель предыдущего сезона Блог-лиги Vanity Fair. В условиях высокой конкуренции этот блог собрал 23301 просмотр. Наиболее популярным материалом оказался Валера, не верим. Почему Карпин у микрофона – это не круто, где автор не поддержал популярную точку зрения, что Карпин хорош во всем. Этот материал оказался просмотрен более 4300 раз, а всего в блоге вышло пять постов.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Март» до 9 апреля.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (1)
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Тони Монтана Б
1491035430
да пох вообще.
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