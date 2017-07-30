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Ла Примера: заметки юного испанца
Блокнот юноши с очерками о испанском футболе! Безграничный поток мысли...
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Испанский дневник
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30 июля 2017
Что делать «Реалу» с позицией форварда?
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует ситуацию, сложившуюся вокруг позиции форварда в «Реале», и предлагает свои варианты усиления.
141
4.3
2
30 июля 2017
Звезды чемпионата Испании, которые никому не нужны
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о пяти футболистах Примеры, от которых пытаются избавиться их же клубы.
3635
3.3
10
27 июля 2017
«Что происходит с «Барселоной»? Кажется, там большие проблемы
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» недоволен положением дел в стане каталонского гранда и призывает клуб к переменам.
4742
3.7
18
23 июля 2017
Главные проблемы «Реала» перед стартом сезона
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о недоработках мадридского «Реала». В новом сезоне команде будет тяжело.
450
3.8
4
21 июля 2017
Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»
Неймар уже в ближайшие дни может уйти из «Барселоны» . Блог «Ла Примера: заметки юноши» аргументирует, почему Неймар и «ПСЖ» созданы друг для друга.
3860
3.7
11
17 июля 2017
«Барса» купила игрока, о котором вы не слышали. И это очень важный трансфер
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему Нельсон Семеду в Каталонии – это очень круто.
4748
3
13
8 июля 2017
Почему «Барселоне» нужен Верратти
Рассказываем, зачем «Барселона» любой ценой должна заполучить Верратти. Он поможет команде вернуться на вершину и завершить смену поколений.
2182
4
2
4 июля 2017
Месси больше не форвард? Как лидер «Барселоны» меняет свою игру
Важная тенденция последних лет: Лео Месси активно меняет позицию и функции на поле. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует перемены в тактике аргентинца.
3259
3.6
30 мая 2017
Лучшие тренеры «Барселоны» в XXI веке
Вальверде возглавил «Барселону». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет пятерку лучших тренеров «Барселоны» в этом веке. С них Вальверде должен брать пример.
3252
3.3
9
29 мая 2017
Чем новый тренер «Барселоны» должен заняться в первую очередь
Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барсы». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» указывает ему на четыре ключевых проблемы, с решения которых надо начать работу.
2372
4.1
2
25 мая 2017
Благодаря чему «Реал» выиграл Примеру. Четыре ключевых условия
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выделяет четыре ключевых фактора благодаря которым «Реал» стал чемпионом Испании и, вероятно, выиграет Лигу чемпионов.
3179
4.5
12
20 мая 2017
Новым тренером «Барселоны», вероятно, станет Вальверде. Почему это плохо
Похоже, Эрнесто Вальверде станет преемником Луиса Энрике в «Барселоне». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему это не лучшая идея.
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