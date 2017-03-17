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    Vanity Fair Все блоги -

    Валера, не верим. Почему Карпин у микрофона – это не круто

    17 марта 2017
    Валерий Карпин отработал комментатором на матчах «Краснодара» с «Сельтой», но пока не убедил. Блог «Vanity Fair» разбирается, кто и что мешает «валерить» по-настоящему.

    Дебютными для Карпина стали матчи «Сельты», за которую он пять лет отбегал в бытность игроком. Свой в доску клуб, плей-офф еврокубка с участием одной из наиболее симпатичных отечественных команд, благосклонное отношение публики после ярких выступлений Карпина на ТВ в качестве эксперта – казалось, все предпосылки для успеха у Валерия Георгиевича были. Но у нового главного редактора футбольных трансляций получилось не очень.

    На первом матче в дуэте с Карпиным работал Константин Генич. Может потому, что он единственный из нынешних комментаторов, кто тоже играл, а может так просто совпало. Бросался в глаза излишний пиетет Генича по отношению к коллеге, которого он то и дело называл на «вы». А уж постоянные отсылки к кельтскому прошлому Карпина и вовсе выглядели натянутыми. Тем более что через раз Константин Михалыч промахивался – то с датчанами, то с клубными воспитанниками. Ни тех, ни других при Карпине в «Сельте» вопреки гипотезам Генича не наблюдалось.

    Эту линию разок поддержал и Михаил Поленов уже на ответной встрече, ни к селу ни к городу вспомнивший голевой пас Хлестова в эпичном матче с Францией, где Карпин забил победный гол. К чему все это – сказать сложно. О том, что Валерий Георгиевич играл, и играл неплохо, все в курсе. Тем, кто в теме, такие напоминания кажутся излишними, тем кто не в теме – непонятными. Главное, что и сам Карпин от них был, похоже, не в восторге. Неужто просто перед новым начальством комментаторы выслуживались?

    На первой трансляции тянуть одеяло на себя новичок не пытался. Геничу то и дело приходилось раскручивать его вопросами, а уж пересказывать события на поле или просто гонять мяч Карпин даже не пытался. Как эксперт Валерий Георгиевич тоже не удивил. Несколько основных мыслей он повторял на протяжении обеих трансляций (вроде того, что «Сельта» много пропускает – пятое место снизу в Примере или слабовато выглядит без мяча).

    Некоторые тактические моменты все же прозвучали – что испанцы пытаются играть персонально, предпочитая потерять позицию, чем игрока, а «быки» злоупотребляют передачами в штрафную по центру. Но в основном Карпин выдавал довольно очевидные вещи типа слабости фланговой игры «Краснодара» (откуда ей быть сильной без Калешина с Рамиресом), сложностей правши Петрова при подачах слева или необходимости выдавливать правшу же Систо к флангу, чтобы он не пробил после смещения в центр.

    Ждать в исполнении Валерия Георгиевича метафор а-ля Уткин не приходилось изначально, но от игрока и тренера столь серьезного уровня зритель был вправе надеяться на более тонкие наблюдения. На деле Карпин попал под огонь собственной критики в адрес бывших футболистов – дескать, те говорят «прошел хороший пас», но не объясняют, почему он прошел. За три часа у микрофона Карпин объяснил маловато. Возможно, он просто не слишком готовился к трансляции, понадеявшись на природную сметливость и общее понимание ситуации. В том же Виго, где у Валерия Георгиевича масса знакомств, наверняка можно было добыть пару инсайдов, украсивших бы трансляцию. Вместо этого Карпин напихал главному по инсайдам Арустамяну.

    – Шалимов пытается что-то подсказать игрокам, но что именно – разобрать невозможно, – сообщил работавший от бровки Нобель.
    – А ты для чего там сидишь тогда? – парировал Карпин.

    По делу, но хамовато. Особенно для прямого эфира. Справедливости ради, большинство реплик Арустамяна сквозило аналогичной бессодержательностью, а тактичность никогда не была коньком Карпина. Тычок Нобелю стал самым ярким впечатлением за два матча, проведенных Карпиным у микрофона, и это вполне красноречиво характеризует его текущий уровень. Надо или потренироваться на кошечках, или сосредоточиться на экспертно-административной работе.

    Одно дело схватить эпизод полностью, отсмотреть несколько минут игры, проанализировать увиденное и дать взвешенную экспертную оценку. Другое – когда от тебя ждут непрекращающегося монолога, а ты, стремясь быстрее и точнее облекать в слова происходящее, неминуемо теряешь за формой содержание. Необходимость постоянно говорить и следить за мячом мешает воспринимать картину целиком и вычленять в ней важное, видеть лес за деревьями. Поэтому проблема не только и не столько в Карпине.

    В принципе сложно быть одновременно хорошим комментатором и хорошим экспертом. Потому что функционал у них разный. Но если у кого-нибудь и может это получиться – так у известного своим универсализмом Карпина. А нам снова остается только верить.

    Рейтинг: 4 Голосов: 22
    Комментарии36
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 18 марта 2017, 20:10

      Валеру прорвало:)

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 18 марта 2017, 20:07

      карпин не комментатор, зачем он вообще туда лезет? он почти всё время молчал, а когда говорил,то по привычке начинает как в передаче досконально разбирать моменты,а игра идёт...)))

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      Рейтинг: +76

      takca 18 марта 2017, 19:26

      Нормально Карпин комментирует.По крайней мере все понятно в футбольном плане. А когда у микрофона какой то шнобель то звук приходится выключать.

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 18 марта 2017, 13:28

      Пусть тренируется комментировать, у Маслаченко получалось даже предсказывать события. Карпин по идее должен его напоминать, с поправкой на разные амплуа и опыт тренерской работы. которого у Маслаченко не было.

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      Рейтинг: +519

      Dammit 18 марта 2017, 12:02

      Да у него и опыта пока совсем нет. Было бы удивительнее, если бы он сходу феерично откомментировал.
      Может, дальше будет получше)

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 марта 2017, 11:03

      игрок он еще ничего а вот как комментатор еще не дорос

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 18 марта 2017, 10:09

      Когда Карин что-то комментирует, хочется взять и выключить звук! Хороший игрок, но слабый тренер и эксперт плохой, говорит шаблонные фразы только! Бубном на три головы круче как эксперт! Все нормальные комментаторы и эксперты разбежались, остались только подлизалы тинкины!

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      Рейтинг: +809

      jet andy > Альфред фаред 18 марта 2017, 11:04

      А по-моему он хороший эксперт.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 марта 2017, 07:25

      в качестве комментатора Карпину еще мешали слова паразиты ... " так сказать..." и еще какието 2 были которые он через реплику повторял...... Но хоть не так очевидно "подлизывал" нашему клубу, более объективно оценивал моменты, чем 2-й комментатор... может в дальнейшем и получится..... Но если сравнивать Карпин или Орлов выберу Карпина

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Cant Stop 18 марта 2017, 09:08

      Ну комментатор и не должен быть сильно объективным. Это собеседник, человек, в компании с которым ты смотришь футбол. Ты включил его, чтобы поболеть за "Краснодар" (в 90% случаев), поэтому он обязан слегка притапливать за наших. А объективность - это для послематчевых разборов, когда результат уже не изменить.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Вингер91 18 марта 2017, 09:25

      ты что то путаешь он Комментатор- от комментировать ( говорить о происходящем на поле), а не кореш-собутыльник-приятель и тп чтоб поддерживать. Он же не группа поддержки=))

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Cant Stop 18 марта 2017, 09:28

      Не мои выдумки, сами комментаторы так свою профессию характеризуют.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2017, 02:18

      Пусть лучше останется хорошим экспертом, а не разбери каким комментатором , я уважаю Карпина и как игрока, и как тренера и само-собой как человека,но вот этот его эксперимент, это не его, по-моему никто не станет со мной спорить по поводу его кашеобразной речи, это можно слушать в кратковременном интервью, но не 1,5 часа-же?

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > арейская 18 марта 2017, 09:11

      Да, речь я сознательно не стал затрагивать. Очевидно, что с дикцией и русским всё не очень хорошо. Но это компонент, который, с одной стороны, может подтянуть абсолютно любой человек (было бы желание), с другой стороны - отчасти Карпину простительно, поскольку профессионально он разглагольствовать не учился.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 марта 2017, 02:02

      Вы бы лучше акцентировали внимание на том, как комментаторы постоянно каркают под руку, и это бригада в том числе. Когда играли в Испании и при счёте 1:1 начали ненужное болтать про то что "Сельта просела , она устала и т.Д." И в итоге Краснодар пропустил , и проиграли. Виноваты конечно футболисты, но зачем каркать под руку ?

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 18 марта 2017, 09:06

      Не суеверен, так что сорян. На самом деле больше раздражают товарищи типа Черданцева, которые при устраивающем команду счёте минуты с 30-й умоляют играть попроще, чуть не на отбой.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Вингер91 18 марта 2017, 12:56

      Черданцев это вообще отдельная история....

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