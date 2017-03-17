Валера, не верим. Почему Карпин у микрофона – это не круто

Валерий Карпин отработал комментатором на матчах «Краснодара» с «Сельтой», но пока не убедил. Блог «Vanity Fair» разбирается, кто и что мешает «валерить» по-настоящему.

Дебютными для Карпина стали матчи «Сельты», за которую он пять лет отбегал в бытность игроком. Свой в доску клуб, плей-офф еврокубка с участием одной из наиболее симпатичных отечественных команд, благосклонное отношение публики после ярких выступлений Карпина на ТВ в качестве эксперта – казалось, все предпосылки для успеха у Валерия Георгиевича были. Но у нового главного редактора футбольных трансляций получилось не очень.

На первом матче в дуэте с Карпиным работал Константин Генич. Может потому, что он единственный из нынешних комментаторов, кто тоже играл, а может так просто совпало. Бросался в глаза излишний пиетет Генича по отношению к коллеге, которого он то и дело называл на «вы». А уж постоянные отсылки к кельтскому прошлому Карпина и вовсе выглядели натянутыми. Тем более что через раз Константин Михалыч промахивался – то с датчанами, то с клубными воспитанниками. Ни тех, ни других при Карпине в «Сельте» вопреки гипотезам Генича не наблюдалось.

Эту линию разок поддержал и Михаил Поленов уже на ответной встрече, ни к селу ни к городу вспомнивший голевой пас Хлестова в эпичном матче с Францией, где Карпин забил победный гол. К чему все это – сказать сложно. О том, что Валерий Георгиевич играл, и играл неплохо, все в курсе. Тем, кто в теме, такие напоминания кажутся излишними, тем кто не в теме – непонятными. Главное, что и сам Карпин от них был, похоже, не в восторге. Неужто просто перед новым начальством комментаторы выслуживались?

На первой трансляции тянуть одеяло на себя новичок не пытался. Геничу то и дело приходилось раскручивать его вопросами, а уж пересказывать события на поле или просто гонять мяч Карпин даже не пытался. Как эксперт Валерий Георгиевич тоже не удивил. Несколько основных мыслей он повторял на протяжении обеих трансляций (вроде того, что «Сельта» много пропускает – пятое место снизу в Примере или слабовато выглядит без мяча).

Некоторые тактические моменты все же прозвучали – что испанцы пытаются играть персонально, предпочитая потерять позицию, чем игрока, а «быки» злоупотребляют передачами в штрафную по центру. Но в основном Карпин выдавал довольно очевидные вещи типа слабости фланговой игры «Краснодара» (откуда ей быть сильной без Калешина с Рамиресом), сложностей правши Петрова при подачах слева или необходимости выдавливать правшу же Систо к флангу, чтобы он не пробил после смещения в центр.

Ждать в исполнении Валерия Георгиевича метафор а-ля Уткин не приходилось изначально, но от игрока и тренера столь серьезного уровня зритель был вправе надеяться на более тонкие наблюдения. На деле Карпин попал под огонь собственной критики в адрес бывших футболистов – дескать, те говорят «прошел хороший пас», но не объясняют, почему он прошел. За три часа у микрофона Карпин объяснил маловато. Возможно, он просто не слишком готовился к трансляции, понадеявшись на природную сметливость и общее понимание ситуации. В том же Виго, где у Валерия Георгиевича масса знакомств, наверняка можно было добыть пару инсайдов, украсивших бы трансляцию. Вместо этого Карпин напихал главному по инсайдам Арустамяну.

– Шалимов пытается что-то подсказать игрокам, но что именно – разобрать невозможно, – сообщил работавший от бровки Нобель.

– А ты для чего там сидишь тогда? – парировал Карпин.

По делу, но хамовато. Особенно для прямого эфира. Справедливости ради, большинство реплик Арустамяна сквозило аналогичной бессодержательностью, а тактичность никогда не была коньком Карпина. Тычок Нобелю стал самым ярким впечатлением за два матча, проведенных Карпиным у микрофона, и это вполне красноречиво характеризует его текущий уровень. Надо или потренироваться на кошечках, или сосредоточиться на экспертно-административной работе.

Одно дело схватить эпизод полностью, отсмотреть несколько минут игры, проанализировать увиденное и дать взвешенную экспертную оценку. Другое – когда от тебя ждут непрекращающегося монолога, а ты, стремясь быстрее и точнее облекать в слова происходящее, неминуемо теряешь за формой содержание. Необходимость постоянно говорить и следить за мячом мешает воспринимать картину целиком и вычленять в ней важное, видеть лес за деревьями. Поэтому проблема не только и не столько в Карпине.

В принципе сложно быть одновременно хорошим комментатором и хорошим экспертом. Потому что функционал у них разный. Но если у кого-нибудь и может это получиться – так у известного своим универсализмом Карпина. А нам снова остается только верить.