Социальные сети и привлекательность. Почему Роналду купается в деньгах

Криштиану Роналду возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает, почему португалец заслуженно находится на вершине и много зарабатывает.

В спорте крутятся огромные деньги, впрочем, это уже не новость. Американский журнал Forbes ежегодно представляет рейтинг самых богатых спортсменов мира. На этом фоне есть очень интересная статистика, которую можно вывести – сколько дней нужно спортсмену, чтобы достигнуть отметки в 1 000 000 фунтов стерлингов.

Как видим, на этой диаграмме есть представители многих видов спорта, таких как футбол, американский футбол, Формула-1, баскетбол, бокс. Криштиану нужно лишь 5.6 дней, чтобы достичь отметки в миллион фунтов, Месси для достижения этой отметки потребуется 5.96 дней. Третьим футболистом в рейтинге является Гарет Бэйл, он зарабатывает 1 млн. фунтов за 12.77 дней.

Крайне интересный рейтинг, тем не менее, я решил задаться вопрос: Почему именно Криштиану является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире? Почему, скажем, не тот же Лео Месси или знатный приятель Неймара Льюис Хэмилтон? В этом же материале я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

Согласно рейтингу Forbes Криштиану Роналду заработал за год 88 миллионов долларов – это 56 миллионов долларов зарплаты и премиальных в мадридском «Реала» и 32 миллиона долларов от рекламных партнёров и продажи маркетинговых прав. Судя по всеми, португалец намерен ещё ни один год сидеть на верхушке рейтинга.

Сказочная биография

Биография Криштиану Роналду, порой, напоминает сказку. Парень, который был никому не нужен в детстве, рос в нищете, да еще и был не единственным ребенком в семье. Мать работала на нескольких работах, а отец частенько заливал внутреннюю опустошенность в барах. Можно сказать, что с малых лет Роналду был отдан сам себе, никто им особо не занимался. Когда он попал в академию «Спортинга» все отмечали его упорство и трудолюбие, неоднократно парень оставался после тренировок и пахал.

Спустя годы легендарный сэр Алекс Фергюсон обронил такую фразочку:

Роналду – идеальный пример человека, который сделал себя сам. Мы только дали ему инструменты и платформу для того, чтобы добиться успеха. Его отношение к тренировкам было невероятным. Он был фантастическим игроком, лучшим.

Люди любят такие истории. Недаром львиная доля спортивных фильмов снимается по сюжету, дескать, был никем, на дне, взялся за ум, усиленно тренировался и поднялся на вершину.

В обществе за Криштиану закрепился статус атлета. Парень, который создал себя сам, от мальчишки из бедной семьи до суперзвезды футбола.

Спортивные успехи

Спортивная сторона также, безусловно, немаловажна. В «Манчестер Юнайтед» он пришел из «Спортинга» в качестве юного дарования. Манчестерцы не прогадали и уже в 2008 португалец получил Золотой Мяч. В 2009 году на связь вышел мадридский «Реал» и подписал футболиста за рекордные 94 млн. евро. В Мадрид Криштиану прибыл с выигранным трофеем Лиги Чемпионов, тремя титулами АПЛ, рядом индивидуальных наград и Золотым мячом.

«Реал» выиграл трансфером Роналду не только в плане забитых мячей, он ценен для команды, как актив. С 2009 года более 40% футболок, проданных «Реалом», с фамилией Роналду на спине.

Скажем, это взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. Криштиану помогает команде забитыми голами, поддерживает на высоком уровне бренд «Реала», а клуб удовлетворяет достаточно высокие финансовые аппетиты португальца.

Социальные сети

Криштиану также удерживает статус самого популярного спортсмена в мире в социальных сетях. Рекордные 120 млн. в Facebook, 50.5 млн. в Twitter, 93.3 млн. в Instagram. По данным одной из аналитических платформ Криштиану зарабатывает на рекламе в социальных сетях не менее 176 млн. евро. За 2016 год португалец опубликовал порядка 255 промо-сообщений, каждое из которых, в среднем, набирало 651 778 ответов (лайков, комментариев, репостов, комментариев).

Маркетинговая команда Криштиану работает очень слаженно, при этом складывается в аккаунтах грамотно дозируется личная жизнь, реклама собственных брендов, коммерческая реклама. Все аккаунты Роналду ведутся в достаточно живом стиле, интересный контент.

Медийная внешность

Криштиану Роналду обладает модельной внешностью – атлетичное тело, пропорциональное лицо, привлекательный облик. Не думаю, что, например, Рибери много зарабатывает на рекламе.

Репутация

Есть очень много сопутствующих факторов, которые укрепляют бренд Роналду и влияют на его репутацию. Например, он никогда не употребляет алкоголя из-за того, что у его отца были проблемы с выпивкой. У него нет татуировок на теле, потому в некоторых странах татуировки несовместимы с донорством, которым футболист регулярно занимается.

Португалец финансово участвует во множестве благотворительных проектов. В августе 2016 он запустил приложение CR7Selfie (1.99$), часть доходов от которого идут на счет благотворительного фонда Save the Children.

В 2010 году у Криштиану родился сын, с которым португалец старается проводить все свое свободное время. Таким образом, у него также есть репутация хорошего отца и заботливого сына.

Также Криштиану заводит дружбу с правильными людьми (с медийной точки зрения), например, летом он лично встретился к Конором МакГрегором.