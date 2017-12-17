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Ф@Н@Т ФУТБОЛ@
Блог интересных и актуальных тем, новостей и интервью.
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marslond
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17 декабря 2017
Гвардиола, Манчини и другие тренеры-транжиры мирового футбола
В преддверии открытия трансферного окна, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самых покупающих наставников современности.
809
5
3 октября 2017
Златан: Не можешь быть королем – стань богом
3 октября одна из легенд мирового футбола Златан Ибрагимович отмечает свое 36-летие. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил вспомнить самые яркие и «крылатые» цитаты нападающего «Манчестер Юнайтед».
1101
4.8
10 сентября 2017
Промес, Канте и другие звeздные дебютанты Лиги Чемпионов
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о известных игроков, для которых текущий розыгрыш ЛЧ станет дебютным.
1582
4.8
17 августа 2017
Тест: хорошо ли вы знаете обновленный «Милан»?
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил проверить, узнаете ли вы обновленный «Милан», который летом подписал с десяток игроков и собрал практически новую команду.
4570
4.8
32
2 августа 2017
Дибала, Санчес и еще 3 топ-игрока, способных заменить Неймара в «Барселоне»
В преддверии главного супертрансфера мирового футбола, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» разбирается, кто может заменить звездного бразильца в «Барсе».
4028
4.8
18
26 июля 2017
Паредес, Кокорин и еще 8 самых дорогих покупок российских клубов
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает главных «транжир» РФПЛ и удивляется громадным суммам трансферов.
5511
4.6
26
19 июля 2017
Как выглядит сборная самых дорогих трансферов в истории
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную самых дорогих трансферов мирового футбола. Удивительно, но ни один игрок «Барселоны» в нее не попал.
7885
4.6
78
14 июля 2017
Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?
В преддверии старта чемпионата России, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил проверить, сможете ли вы распознать новичков РФПЛ в лицо.
5917
4.8
25
7 июля 2017
Икарди и другие звeзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, как новые ограничения могут не позволить топ-игрокам играть в чемпионате России.
1368
4.7
4
5 июля 2017
Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит
«Зенит» и «Краснодар» могут совершить крутой обмен российскими форвардами. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, почему такая сделка станет удачной для обоих клубов.
5869
4.8
30
2 июля 2017
Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?
В преддверии финального матча на Кубке конфедераций блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил проверить, знаете ли вы известных игроков, ранее побеждавших на данном турнире?
5620
4.8
18
1 июля 2017
Марина – шикарная девушка Марко Асенсио
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет прекрасную девушку вундеркинда «Реала».
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4.8
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