Кристина Буччино – прекрасный анонс матча «Наполи» – «Реал»

Шикарная женщина
Стадион: Сан-Паоло
Арбитр: Джунейт Чакыр (Турция)
«Все давление — на «Реал». Они клубные чемпионы мира, они самые богатые, они самые лучшие... То есть они просто обязаны выходить в следующий раунд. Но в Неаполе тоже есть свои чемпионы мира — наши болельщики. Не думаю, что трибуны Сан-Паоло смогут испугать «Реал», но не сомневаюсь, что нашим футболистам они придадут массу дополнительной энергии», - Маурицио Сарри.
«Реал» наконец-то сумел победить, произошло это событие, в последнем туре испанского чемпионата. Мадридцы достаточно легко обыграли «Эйбар» на выезде, однако настроение на «Сантьяго Бернабеу» сейчас царит не самое радостное, ведь на первом месте в Примере идет «Барселона», пусть и сыгравшая на матч больше. Роналду и Бэйл. пропускавший данную встречу, вернулись в общую группу и готовы сыграть против «Наполи».
«В Лиге чемпионов сложна любая игра. Тем более, если тебе противостоит команда, проигрывающая очень редко, особенно дома. Я прекрасно помню атмосферу этого стадиона еще с тех пор, когда приезжал сюда как игрок. Конечно, домашние трибуны помогают своим, но в некотором роде они мотивируют и гостей. Я ожидаю высокой интенсивности игры с первых и до последних секунд. Не думаю, что «Наполи» выдохнется. Да, у них был сложный матч в субботу, но такие победы, знаю это по опыту, скорее не отнимают, а придают силы», - Зинедин Зидан.
Ориентировочные составы:
«Наполи»: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.
Не сыграют: Варан, Коэнтрау («Реал»).
Прогноз: 1:1
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