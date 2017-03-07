Кристина Буччино – прекрасный анонс матча «Наполи» – «Реал»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» необычно анонсирует сегодняшний матч Лиги Чемпионов. Тот, в котором еще жива интрига.

Стадион: Сан-Паоло

Арбитр: Джунейт Чакыр (Турция)

«Наполи» в Мадриде потерпел поражение с разницей в два мяча, хотя открыть счет в матче сумели именно неаполитанцы, но удержать преимущество им так и не удалось. Конечно, счет 3:1 не является катастрофическим, поэтому поклонникам «Наполи» не стоит впадать в отчаяние, ведь возможность пройти «Реал» у их любимчиков есть. Тем более выездная победа неаполитанцев против «Ромы», должна добавить оптимизма команде и болельщикам. Практически все подопечные Маурицио Сарри пребывают в отличных кондициях и вполне готовы дать бой «сливочным». Пепе Рейна, чья блестящая игра в субботу во многом предопределила победу его команды на Стадио Олимпико и от которого многое будет зависеть на «Сан-Паоло», уверен, что «Наполи» по силам пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Кто сказал, что мы не сможем выиграть 2:0 дома? — заявил Рейна. — «Реал» был фаворитом перед первым матчем, остается таковым и сейчас, но мяч, забитый нами на выезде, дает нам неплохой шанс. Надо только постоянно оказывать давление на соперника». Не стоит сбрасывать со счетов и атмосферу на стадионе, который, пожалуй, входит в число самых страстных и горячих в Европе. Трибуны будут гнать своих кумиров вперед, и представьте, что начнется, если хозяева забьют быстрый гол! Травмированных в составе «Наполи» нет, однако сомнения вызвало состояние Дриса Мертенса, получившего повреждение в матче против «Ромы», в котором записал на свой счет дубль. Впрочем, в понедельник он уже занимался в общей группе.

«Все давление — на «Реал». Они клубные чемпионы мира, они самые богатые, они самые лучшие... То есть они просто обязаны выходить в следующий раунд. Но в Неаполе тоже есть свои чемпионы мира — наши болельщики. Не думаю, что трибуны Сан-Паоло смогут испугать «Реал», но не сомневаюсь, что нашим футболистам они придадут массу дополнительной энергии», - Маурицио Сарри.

«Реал» наконец-то сумел победить, произошло это событие, в последнем туре испанского чемпионата. Мадридцы достаточно легко обыграли «Эйбар» на выезде, однако настроение на «Сантьяго Бернабеу» сейчас царит не самое радостное, ведь на первом месте в Примере идет «Барселона», пусть и сыгравшая на матч больше. Роналду и Бэйл. пропускавший данную встречу, вернулись в общую группу и готовы сыграть против «Наполи».

Статистика в некоторой мере на стороне итальянцев, ведь ранее »Реал» вылетал из еврокубков по итогам двухматчевого противостояния, когда «сливочным» удавалось побеждать в первой игре со счетом 3:1. Так произошло во втором раунде Кубка УЕФА-1971/72, когда «ПСВ» сумел в Эйндховене выиграть со счетом 2:0 и прошел дальше. История полностью повторилась спустя 7 лет, когда на той же стадии того же турнира «Грассхопперс» повторил подвиг голландцев.

«В Лиге чемпионов сложна любая игра. Тем более, если тебе противостоит команда, проигрывающая очень редко, особенно дома. Я прекрасно помню атмосферу этого стадиона еще с тех пор, когда приезжал сюда как игрок. Конечно, домашние трибуны помогают своим, но в некотором роде они мотивируют и гостей. Я ожидаю высокой интенсивности игры с первых и до последних секунд. Не думаю, что «Наполи» выдохнется. Да, у них был сложный матч в субботу, но такие победы, знаю это по опыту, скорее не отнимают, а придают силы», - Зинедин Зидан.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду. Не сыграют: Варан, Коэнтрау («Реал»). Под вопросом: Мертенс («Наполи»). Прогноз: 1:1

Объединяет же это противостояния прекрасная итальянская модель Кристина Буччино. Кристина является ярой поклонницей итальянского футбола, поэтому будет поддерживать «Наполи». Правда, также Кристина является бывшей девушкой Криштиану Роналду, возможно в глубине души она будет переживать за мадридский «Реал». Вообщем, вот такая интересная история.