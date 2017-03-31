Два футболиста «Ниццы» наказаны за ставки на матчи

Голкипер «Ниццы» Йоан Кардиналь и полузащитник Валентин Эйссерик получили условную дисквалификацию на три игры за несоблюдение правил по ставкам на матчи. При этом вратарь еще и оштрафован на одну тысячу евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кардиналь провел 28 матчей, 12 из них отыграв на ноль. Эйссерик отыграл 23 встречи, забив два гола и сделав пять голевых передач. В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Монако» на семь очков.