Анчелотти: «Бавария» не отпустит Киммиха в другой клуб»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что немецкий клуб намерен сохранить в команде полузащитника Джошуа Киммиха. Ранее сообщалось, что талантливый игрок хочет уйти из-за недостатка игровой практики, а в его услугах заинтересованы клубы из Манчестера.

«Бавария» не отпустит Киммиха в другой клуб. Нет никаких предпосылок, чтобы он покинул команду. Коман тоже важен для нас, поэтому останется в «Баварии», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне Киммих провел в составе «Баварии» 19 матчей, забив четыре мяча и отметившись одним голевым пасом.