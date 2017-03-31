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  • Онопко: «Те, кто считает матч ЦСКА – «Зенит» неинтересным, не разбираются в футболе»

Онопко: «Те, кто считает матч ЦСКА – «Зенит» неинтересным, не разбираются в футболе»

31 марта 2017, 16:17
5

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о новой тактической схеме армейского клуба. Также российский специалист подчеркнул, что ему понравился матч 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

– Нынешней зимой армейцы перешли на тактическую схему 3-5-2. По вашим ощущениям, сколько понадобилось времени, чтобы футболисты усвоили эту систему?

– Совсем немного. Думаю, меньше недели. Понятно, что для перехода на ту или иную схему нужно какое-то время, но здесь многое зависит от уровня футболистов. Чем он выше, тем быстрее они усвоят необходимую информацию.

У каждого тренера, разумеется, свое видение футбола, свои требования. В то же время, у игроков есть определенные функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Все это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения. Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Еще раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.

– Первый же официальный матч нынешнего года, против «Зенита», команда с точки зрения оборонительных действий провела безупречно.

– Согласен. «Зенит» – очень сильный соперник, один из лидеров нашего чемпионата. Между тем, в матче с нами он смог создать лишь один момент, и тот после удара Маурисио с дальней дистанции. ЦСКА, полагаю, создал больше возможностей для взятия ворот. Отмечу, что на зимних сборах у нас не было столь сильного соперника, как «Зенит». По сути, мы прошли важнейшую проверку готовности к новой системе, и увидели, что команда адаптировалась полностью.

– Что скажете об игре с «Зенитом»? Согласны, что ничья стала закономерным итогом?

– Пожалуй, так и есть. Особенно, если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ЦСКА и «Зенита» получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Онопко Виктор
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1490975163
Смотри: Онопко заговорил. Удивил.
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filosof sparty
1490975831
Ага, Витёк, вы смотрите, с таким своим красивым футболом, последних фанов с арены не прогоните, итак негусто...
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