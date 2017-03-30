«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Президент «Зенита» Александр Дюков и глава «Црвены Звезды» Светозар Михайлович подписали документ о сотрудничестве двух клубов. Договор предусматривает совместную работу и активное сотрудничество команд по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований.

Также договор подразумевает обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава. Помимо этого, клубы договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.