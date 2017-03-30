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  • «Зенит» подписал договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

30 марта 2017, 22:10
19

Президент «Зенита» Александр Дюков и глава «Црвены Звезды» Светозар Михайлович подписали документ о сотрудничестве двух клубов. Договор предусматривает совместную работу и активное сотрудничество команд по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований.

Также договор подразумевает обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава. Помимо этого, клубы договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Дюков Александр
Комментарии (19)
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super.zenitchik
1490901265
Лучшеб с Партизаном.
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андрей андреев
1490901883
Газпром качает наши деньги в Звезду,Шальке и т.д.,а на Ростов (клуб и город) денег нет.
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TRELL
1490902328
Правильно делают!
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007abdul007
1490904103
мясо ревновать начнет
Ответить
sprint5
1490927334
теперь Спартак на очереди
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Диктор
1490932131
Естественный процесс.
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vladimir-7
1490935500
В этом вопросе Зенит обул Спартак и правильно сделал.
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Danish Dynamite
1490937203
ПИПЕЦ!!! Црвена Звезда - "красная звезда", это аналог и чуть ли не побратим "Спартака" в Сербии, у них цвета тоже красно-белые. Не думаю, что болельщики обеих команд, а также Спартака М будут в восторге от такого...
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ribavadim
1490959993
Напрямую с отечественными красно-белыми нельзя, а в обход можно... "Нормальные герои всегда идут в обход!"
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ribavadim
1490960376
Да, Юги , даже в самые плохие времена выпускали молодёжь, которая впоследствии, заслуживала своей игрой всеобщее признание в мировом футболе ! А главное, не нужно будет много платить...
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