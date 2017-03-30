Озил не исключил возможности возвращения в Бундеслигу

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не стал отрицать возможность возвращения в Германию, где он выступал за «Шальке» и «Вердер». По словам футболиста, вопрос его будущего остается открытым.

«Я не буду исключать возможность возвращения. Все члены моей семьи, особенно мама, были бы рады, если бы я был поближе к дому. У меня остался год по контракту с «Арсеналом». Я люблю клуб, и вопрос моего будущего еще открыт», – сказал немец.

Озил выступает за «канониров» с 2013 года. На его счету 120 матчей, 26 голов и 41 голевая передача.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».