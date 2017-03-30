«Бавария» продолжает следить за Феррейра-Карраско

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает следить за полузащитником мадридского «Атлетико» Янником Феррейра-Карраско. Главный тренер немецкого клуба Карло Анчелотти лично заинтересован в приобретении бельгийского игрока. Ему импонирует игра 23-летнего футболиста.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны других серьезных европейских клубов, поэтому борьба за Карраско ближайшим летом предстоит серьезная. «Атлетико» вряд ли пойдет ан продажу своей звезды за сумму меньшую, чем 100 миллионов евро. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Карраско со столичным клубом рассчитан до середины 2022 года.