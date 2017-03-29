Реконструкция стадиона «Лужники» близка к завершению

Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве практически завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В «Лужниках» выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона, главной арены. Здесь смонтированы свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, здесь даже можно играть в футбол. Заканчиваются отделочные и пуско-наладочные работы. Нет никаких сомнений, что «Лужники» будут сданы в срок», – сказал Собянин.

Напомним, что вместимость «Лужников» была увеличена до 81 тысяч зрителей. На стадионе пройдут главные игры ЧМ-2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал.