Гаджиев: «В «Кайрате» сказали, что их дубль живет лучше основы «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о финансовых трудностях клуба и о встрече с председателем наблюдательного совета «Кайрата» Кайратом Боранбаевым, посетившим недавно Пермь.

«Могу сказать, что «Амкар» во многом спасает хороший уровень организации. Если бы не это, клуб, скорее всего, не удержался бы в Премьер-лиге. Другое дело, что в Перми есть достаточно серьезные проблемы с финансированием. Они с трудом, но решаются.

В этом сезоне клуб пополнил свой бюджет средствами от продажи Александра Селихова, Георгия Джикии, Чума Анене. «Амкар» хочет и со временем сможет зарабатывать значительную часть бюджета, но для этого нужно, чтобы на уровне руководства края совместно с клубом были приняты некоторые управленческие решения.

У «Амкара», в отличие от многих клубов РФПЛ, нет своей учебно-тренировочной базы. Еще год назад наши футболисты жили в очень плохих условиях – по четыре человека в маленьких комнатах. Клуб выделил дополнительные помещения для общежития футболистов, провел их ремонт, условия были улучшены. Тем не менее Боранбаев, недавно гостивший у нас, сказал, что у них дублирующий состав живет лучше, чем наша основа. Руководители «Амкара» не растерялись и ответили, что зато наши футболисты лучше играют», – приводит слова Гаджиева Business Class.