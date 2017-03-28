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  • Гаджиев: «В «Кайрате» сказали, что их дубль живет лучше основы «Амкара»

Гаджиев: «В «Кайрате» сказали, что их дубль живет лучше основы «Амкара»

28 марта 2017, 20:21
4

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о финансовых трудностях клуба и о встрече с председателем наблюдательного совета «Кайрата» Кайратом Боранбаевым, посетившим недавно Пермь.

«Могу сказать, что «Амкар» во многом спасает хороший уровень организации. Если бы не это, клуб, скорее всего, не удержался бы в Премьер-лиге. Другое дело, что в Перми есть достаточно серьезные проблемы с финансированием. Они с трудом, но решаются.

В этом сезоне клуб пополнил свой бюджет средствами от продажи Александра Селихова, Георгия Джикии, Чума Анене. «Амкар» хочет и со временем сможет зарабатывать значительную часть бюджета, но для этого нужно, чтобы на уровне руководства края совместно с клубом были приняты некоторые управленческие решения.

У «Амкара», в отличие от многих клубов РФПЛ, нет своей учебно-тренировочной базы. Еще год назад наши футболисты жили в очень плохих условиях – по четыре человека в маленьких комнатах. Клуб выделил дополнительные помещения для общежития футболистов, провел их ремонт, условия были улучшены. Тем не менее Боранбаев, недавно гостивший у нас, сказал, что у них дублирующий состав живет лучше, чем наша основа. Руководители «Амкара» не растерялись и ответили, что зато наши футболисты лучше играют», – приводит слова Гаджиева Business Class.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Амкар-Пермь Кайрат Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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Мары
1490725129
Да уж. Всё красивше и красивше живём.
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aleks.meskini12
1490756221
Kairat luchshe Amkara igraet ya dumayu
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Shamil79
1490761597
ещё забыл упомянуть что проигрыш Томи тоже дорогого стоит
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paracetamol
1494181719
Потому мы и играем по заявкам. Кто платит, тот и заказывает музыку - добавил Гаджиев.
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