Слуцкий считает, что у Гвардиолы творческая ломка

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением об игре «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. По мнению российского специалиста, испанец пытается сделать из англичан «Барселону».

«Гвардиола пытается сделать из «Манчестер Сити» «Барселону». В начале, когда у него получалось, это было ярко видно. Потом пошли проблемные моменты. Сегодня это все еще что-то между философией «Барселоны» и «Баварии» его времен – «тики-таки», взаимодействия, атаки, владения мячом и больших зон в обороне. Но и в тоже время, мини-микс: замена вратаря, или варианты с Туре – он может провести несколько игр подряд и снова оказаться вне заявки. На мой взгляд, у Гвардиолы сейчас творческая ломка», – сказал Слуцкий в эфире программы «Английский акцент».

«Манчестер Сити» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.