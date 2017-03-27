Кечинов: «Кокорин еще ребенок, раз так поступает»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов осудил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который не так давно был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Он также назвал самую запоминающуюся машину среди своих одноклубников, которая принадлежала Андрею Тихонову.

«Увидел в газете историю с Кокориным – сразу отложил ее в сторону. Подумал: ну, наверное, он еще ребенок, раз так поступает… В «Спартаке» тоже некоторые любили «втопить» – Сашка Филимонов, Димка Аленичев тоже иногда мог себе позволить. Но не ради показухи. Это же вообще смех. Зачем тебе лететь куда-то на такой шикарной машине? Езжай спокойно, красуйся. А он на встречку вылетает…

В мое время зарплаты были другие: получал 10 тысяч долларов в месяц. Плюс премиальные от 3 до 5 тысяч за победы. «Бентли», конечно, не мог себе позволить, у меня был БМВ. Новый тогда стоил тысяч 30-40 долларов, хотя можно было взять и годовалый с пробегом. Позже были «Ауди», «Тойота Прадо». Чувствовал себя комфортно, хотя, конечно, огромных сумм отложить не удалось. Но жаловаться грех.

Из одноклубников – запомнилась машина Тихонова. Он взял спортивный «Митсубиси Эклипс» красного цвета. Любил намыть его до блеска. Очень бросалась в глаза машина, шикарно выглядела», – сказал Кечинов

Напомним, что 24 марта Александр Кокорин был лишен водительских прав на четыре месяца.