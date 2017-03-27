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Кечинов: «Кокорин еще ребенок, раз так поступает»

27 марта 2017, 08:32
18

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов осудил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который не так давно был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Он также назвал самую запоминающуюся машину среди своих одноклубников, которая принадлежала Андрею Тихонову.

«Увидел в газете историю с Кокориным – сразу отложил ее в сторону. Подумал: ну, наверное, он еще ребенок, раз так поступает… В «Спартаке» тоже некоторые любили «втопить» – Сашка Филимонов, Димка Аленичев тоже иногда мог себе позволить. Но не ради показухи. Это же вообще смех. Зачем тебе лететь куда-то на такой шикарной машине? Езжай спокойно, красуйся. А он на встречку вылетает…

В мое время зарплаты были другие: получал 10 тысяч долларов в месяц. Плюс премиальные от 3 до 5 тысяч за победы. «Бентли», конечно, не мог себе позволить, у меня был БМВ. Новый тогда стоил тысяч 30-40 долларов, хотя можно было взять и годовалый с пробегом. Позже были «Ауди», «Тойота Прадо». Чувствовал себя комфортно, хотя, конечно, огромных сумм отложить не удалось. Но жаловаться грех.

Из одноклубников – запомнилась машина Тихонова. Он взял спортивный «Митсубиси Эклипс» красного цвета. Любил намыть его до блеска. Очень бросалась в глаза машина, шикарно выглядела», – сказал Кечинов

Напомним, что 24 марта Александр Кокорин был лишен водительских прав на четыре месяца.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр Кечинов Валерий Тихонов Андрей
Комментарии (18)
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алекс88
1490592947
Да и играли совсем по другому
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Garrincha58
1490594312
и еще причем здесь машины ты езди на чем хочешь но играй соответственно своей зарплате, а не филонь если кто то сказал кержаковить, то скоро начнут говорить кокошничать и вообще пора уже забыть что есть такой игрок Кокорин
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Тяп-Ляп.
1490594664
Какорин уже стало имя нарицательное и соответствует-пeдeрacт.
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stream15
1490595829
Хватит его обсуждать, кто он такой.
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Диктор
1490596048
Дите оно и в Африке дите.
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Dominator777
1490596123
Кокоша и есть капризный ребенок, и еще лет 5-6 будет оставаться подающим надежды игроком.
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Бульба
1490598505
Coco бухель
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Pamyatnik
1490599930
«Подумал: ну, наверное, он еще ребенок, раз так поступает…» - А он не ребёнок, это просто потолок его развития)
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Каратель помойников
1490609378
кокоша не ребёнок,дети четверть ляма за вечер не пробухивают,он просто опуевший,причём сделали его таким мутко и СО
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XaXatyn
1490649905
Надо на поле себя показывать , а не на дороге что я такой крутой что хочу то и делаю !
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