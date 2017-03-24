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Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца

24 марта 2017, 16:46
23

Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Российского форварда признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«В данном поступке футболист раскаивается. Все штрафы оплачены давно», – заявил адвокат Кокорина.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (23)
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phobos
1490363332
Надо теперь лишить возможности играть в футбол
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Andrering87
1490363847
Ну да был бы кто нить из народа то 1,5 - 2 года было бы лишение...
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Nikiforof
1490364432
Переписать закон у футболистов штрафы должны соответствовать условным единицам в контракте.
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life85
1490365427
теперь на деньги "народного достояния" этому "футболисту" наймут личного водителя на 4 месяца ... Поощрение в наказание ...
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Etiainen
1490366374
ебанашка
Ответить
Виталий1
1490366765
Мало того, что всякие Ушаты Помоев да Камазы Отходов c Мурами Бугдасряками на папиных Феррари носятся среди людей по русским городам, из-за своих плебейских комплексов постоянно создавая аварийные ситуации, так и наш Суперстар туда же!
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perm 242
1490370646
ну может теперь больше начнёт бегать ...
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Шейник
1490372207
ох уж эти судьи Московские
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APchelov
1490387027
Саша выбыл до конца сезона
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sochi-2013
1490437544
Ждите заявление Луческу, о московских судьях.
Новостники, вам не стыдно здесь такую хрень писать?
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