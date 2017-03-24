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    Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца

    Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

    Российского форварда признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

    «В данном поступке футболист раскаивается. Все штрафы оплачены давно», – заявил адвокат Кокорина.

    Источник: Р-Спорт

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    24.03.2017 16:46
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 25 марта 2017, 18:03

      Новость чисто "поржать", Кокорина можно осудить, но он выглядит просто бесправно по-сравнению с "золотой молодёжью". Были бы на его месте дети чиновников или депутатов - извинились и опровержение написали. А здесь возможность бесправным представителям закона сделать рыло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 13:25

      Ждите заявление Луческу, о московских судьях.

      Новостники, вам не стыдно здесь такую хрень писать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2017, 23:23

      Саша выбыл до конца сезона

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 24 марта 2017, 19:27

      Укакошили кокошу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Шейник 24 марта 2017, 19:16

      ох уж эти судьи Московские

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 24 марта 2017, 18:50

      ну может теперь больше начнёт бегать ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 18:28

      силикона ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 24 марта 2017, 17:51

      железного коня дайте мне на это время!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 24 марта 2017, 17:46

      Мало того, что всякие Ушаты Помоев да Камазы Отходов c Мурами Бугдасряками на папиных Феррари носятся среди людей по русским городам, из-за своих плебейских комплексов постоянно создавая аварийные ситуации, так и наш Суперстар туда же!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 24 марта 2017, 17:39

      ебанашка

      2
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