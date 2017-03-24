Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца

Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Российского форварда признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«В данном поступке футболист раскаивается. Все штрафы оплачены давно», – заявил адвокат Кокорина.