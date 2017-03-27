Скончался бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Казаченок

Бывший футболист «Зенита» и московского «Динамо» Владимир Казаченок ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причина смерти не называется.

В составе «Зенита» бывший форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии сине-бело-голубых.

«Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака «Зенита» была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.

Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за «Зенит» он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», – говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».