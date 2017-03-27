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Скончался бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Казаченок

27 марта 2017, 00:05
27

Бывший футболист «Зенита» и московского «Динамо» Владимир Казаченок ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причина смерти не называется.

В составе «Зенита» бывший форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии сине-бело-голубых.

«Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака «Зенита» была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.

Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за «Зенит» он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», – говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Казачёнок Владимир
Комментарии (27)
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Михаил Шевченко
1490562626
Легенда(((
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aguila_real
1490562690
очень жаль, помним, скорбим..
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polyshuk23
1490562893
Светлая память
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Мары
1490563271
Царство ему небесное. Пусть земля будет пухом. Хороший игрок был.
Ответить
Bivaliy67
1490566899
Мда.., как кирпичом... До сих пор помню его необычайно острую игру в нападении. Не даром на Кирова у всех девченок-болельщиц в начале 80-х была популярная кричалка: "Я хочу иметь ребёнка от Володи Казаченка!". Светлая память, Володя!
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sergun-kuk
1490567376
Светлая память!!! На поле творил чудеса! Яркий игрок был!
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elizaveta-285
1490567661
Легенда Зенита - конца70-х - начала 80- х - напористый, яркий, всего себя отдавал футболу! Вот на примере таких игроков надо учить мальчишек играть в футбол!!!
Ответить
cska-62
1490567869
Хороший был футболист. В Ленинграде просто культовый! Мир его праху!
Ответить
Небесная
1490572769
Вечная память
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1490603561
Таких нынче не делают. Печаль.
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