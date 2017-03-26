Панченко расстроился, что его не вызвали в сборную России

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко выразил чувство сожаления, что не попал в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии.

Напомним, 24 марта россияне проиграли африканской сборной со счетом 0:2, а 28 марта в Сочи встретятся с бельгийцами.

– Расстроились, что не попали в состав сборной на товарищеские матчи?

– Естественно, расстроился. Однако ничего страшного не произошло. Значит, есть над чем работать, этим и займусь.

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 23 матча, в которых забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.